Pénteken hivatalosan meg nem erősített információkra hivatkozva közöltük, hogy az egyik jármű megcsúszhatott a sárban, amikor a sofőrje ki akart kerülni egy álló autót. Ezt Anna sem megerősíteni,

sem cáfolni nem tudta, viszont azt elmondta, hogy miután kiszabadultak a buszból, megpillantottak egy Fordot, mely az út szélén parkolt. – Valószínűsíthető, hogy a DKV-s busz ki akarta kerülni, csak vagy nem figyelt, vagy rosszul lett a sofőr, nem tudom

– feltételezte a fiatal nő.

A DKV járatának még az ajtaja is kiszakadt az ütközés következtében

Nagyon sokan megsérültek, többen súlyosan

Ami a sérültek állapotát illeti, arról is beszámoltunk, hogy a helyszínre kilenc mentőautót és egy mentőhelikoptert is riasztottak, a sérülteket pedig Debrecenbe és Berettyóújfaluba szállították. Anna ezzel kapcsolatban annyit mondott, hogy

egy-két ember kivételével – akik saját felelősségre hazamentek – mindenkit kórházba szállítottak, majd a vizsgálatok után, ha nem volt súlyos az eset (például az említett lábtörés), akkor hazaengedték őket.

Hivatalos tájékoztatásért a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontjához fordultunk, s azt a választ kaptuk (és ez az eddigi legfrissebb információnk), hogy a baleset helyszínéről 17 sérültet szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába. Kilenc könnyű sérültet a berettyóújfalui Gróf Tisza István Campuson, hat könnyű sérültet és két súlyos sérültet pedig a Kenézy Gyula Campus Ortopédiai és Traumatológiai Klinikáján láttak el. A könnyű sérültek már otthonukba távozhattak, a súlyos sérülteket tegnap megoperálták, állapotuk továbbra is stabil.