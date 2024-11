Megszoktuk már, hogy napjaink egyik legtöbbet foglalkoztatott zenésze, producere, dalszövegírója és remixere egy személyben a mesterséges intelligencia, a magyar net is bőven tele van már olyan videókkal, amikben a legnagyobb slágereket énekeltetik el hangminták segítségével random ismert emberekkel a készítők. Így született meg mondjuk az Introvertált dal a TheVR feldolgozásában, vagy Lukács Laci örökzöld Pokémon-újraértelmezése is. Persze az MI a nulláról is megír egy számot, ha úgy van, erre nagyon jó bizonyíték a Bocskai-dandár Facebook-oldalán pénteken megosztott videó, amely természetesen a debreceni katonákról szól.

Hallgasd meg, milyen dalt írt az MI a Bocskai-dandárról!

Forrás: Facebook / Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

A mesterséges intelligencia igazi rockhimnuszt írt a dandárról, a dalhoz pedig már a katonák vágtak össze látványos klipet. A valamivel több mint egyperces művet egyben érdemes fogyasztani, de azért egy szakaszt kiemelünk belőle:

„Debrecen utcáin,

hol nap ragyog,

katonák járnak,

mint hős csillagok”