Ha egy családtagunk, szerettünk súlyosan megbetegszik, elfog minket a megdöbbenés, az érzelmi bénultság, majd jön az elkeseredettség, a szorongás, a bizonytalanság. Számos kérdést teszünk fel az orvosoknak, Istennek, hibáztatjuk a sorsot, az egészségügyi ellátórendszert. A betegség felborítja addigi életünket, komoly lelki, anyagi és fizikai terhet ró az érintettekre. Amikor a súlyos betegség csecsemőket, gyerekeket érint, akkor ez az érzelmi bénultság fokozódik, és megpróbálunk minden szalmaszálba kapaszkodni.

Bátor Barnabás és Táltos Tamás is gyógyíthatatlan betegségben szenvednek

Forrás: Todoroff Lázár

Több, mint egymilliárd forint lenne a kezelés

A debreceni kötődésű Fehér családban a két gyermek, a 17 éves Bátor Barnabás és a 14 éves Táltos Tamás is Duchenne-szindrómában szenved, ami egy örökletes, fokozódó izomgyengeséggel és az izomsejtek fokozatos károsodásával járó betegség. A családtagok, ismerősök, barátok összefogtak, hogy a tiniknek szeretetteljes, biztos hátteret biztosítsanak, és lehetőségeik szerint mindent megadjanak nekik, amire az életben szükségük lehet. Most azonban nagy szükségük van az emberek segítségére is: ugyanis a Duchenne-szindróma kezelésére ma a legbiztatóbb módszert egy új génterápiás eljárás jelenti, amelynek segítségével megindulhat a fehérjetermelés, az izomzat pedig képessé válik az épülésre. Ez azonban több mint 1,3 milliárd forintba kerül. Fejenként. Ráadásul a kezelés Európában nem érhető el.

A Duchenne-szindróma gyógyíthatatlan betegség

– Egy rutin vérvételen derült ki, hogy Barnabás Duchenne-szindrómás. Akkor volt kétéves, édesanyja pedig szíve alatt hordta második gyermekét. Táltos a szörnyű hír közlése után két hónappal született, majd fél évvel később kiderült: ő is ugyanebben a betegségben szenved – kezdte a Cívishírnek Táltos keresztanyja, Somorjainé Lovász Julianna, aki a Debrecen-Józsai Református Egyházközség tagja, továbbá a fiúk kezelésére létrehozott Bátor Táltos Alapítvány egyik kurátora.

Az egész helyzet váratlanul érintette a családot, a rokonokat, barátokat, hiszen tudjuk, erre a betegségre nincs biztos gyógymód. Annyira ritka, hogy Magyarországon mindössze 200 gyermek szenved ettől, és most már azt is tudjuk, csak fiúkat érint ilyen súlyosan

– sorolta, hozzátéve, a szerencsétlenség ellenére szerencsésnek érzik magukat, hiszen nagyon korán diagnosztizálták a betegséget, így az időben megkezdett szteroidkezelésnek köszönhetően sikerült kordában tartani azt. – Erre a ritka génhibára a tapasztalatok szerint az érintett gyermek 4-5 éves kora körül derül fény. A szülők azt látják, nem úgy szalad, nem úgy használja a testét, mint elvárható lenne az adott életszakaszban. Ekkor fordulnak orvoshoz. Sajnos az érintettek tízéves korukra elveszíthetik járóképességüket, a szívizom meggyengülése pedig nem ígér hosszú életet. Az, hogy Barnabásnál ilyen korán kiderült, kész csoda. Táltosnál már célirányosan elvégeztették a vizsgálatot, mindössze fél éves volt. Azonnal elkezdték a szteroidterápiát, ami a mai napig tart; naponta többször is be kell venniük a speciális tablettáikat – tudatta Lovász Julianna. A szteroid mellett természetesen szükségük van gyógytornára, ennek köszönhető, hogy még ma is járóképesek a fiúk, ugyanis a Duchenne-szindrómában szenvedők általában 12 éves koruk körül kerekesszékbe kényszerülnek.

Ez az izomdisztrófia nagyon kegyetlen dolog, mert nemcsak a vázizmot támadja meg, hanem minden más izmot, így a szívet és a légzést segítő izmokat is.

Eddig szóba sem jöhetett olyan terápia, ami reményt adott volna, ám tavasszal értesültünk egy lehetőségről. Amerikában kifejlesztettek egy olyan gyógyszert, egy speciális génterápiát, ami biztatónak tűnik, állapotjavulást ígér. Ám ezt horribilis áron adják: 1 milliárd 300 millió forint. Gyerekenként – közölte Julianna. Ez a kezelés Magyarországon, sőt Európában sem érhető el. Hazánkban egyetlen gyermek kapta még csak meg, Dubajba utazott a család miatta. A betegség a szívizmokat és a légzőizmokat is érinti, és legtöbbször ezek okozzák a beteg elvesztését.

A fiúk génláncából hiányzik a 43-as exon, emiatt nem termelődik fehérje az izmaikban.

Van egy másik terápia is, az Exon skipping, szintén felfoghatatlan összegű. Ez úgy fejti ki hatását, hogy úgymond átugorja ezt az exont, és mint egy karabiner, összekapcsolja a 42-est és a 44-est. Ez a szer nem egyszeri kezelés, ugyanis havi ellátást igényel Európa egy másik országában. Oda ki kell utazni, ami óriási anyagi terhet róna a családra – mondta Julianna. Tudatta, kifejlesztettek ma már egy modernebb szteroidot is, aminek kevesebb mellékhatása van, lassíthatja a csontritkulás tüneteit, nem gátolja a növekedést, de hazánkban még nem forgalmazzák. Keserűen megjegyezte, a 200 hazai beteg nem nagy piac a forgalmazó cégnek, pedig ez is havi 2 millióba kerül fejenként.