Zsíros Sándor független polgármester vezeti október 1-től az országhatár menti Bedőt. Elődje, Eszenyi Antal 26 évig volt polgármester; ő már nem indult a választáson. A június 9-i eseményen egy ellenfele volt, az ugyancsak független Fekete György. Kettejük csatájából igen meggyőző fölénnyel – a szavazatok 80,21 százalékával – Zsíros Sándor került ki. De nemcsak itt vitte sikerre a jelölést, hanem a listás képviselőválasztáson is ő kapta a legtöbb szavazatot. A 10 ezer főnél kisebb népességű helységekben azonban egy személy nem tölthet be polgármesteri és képviselői pozíciót, ezért lemondott képviselői mandátumáról, így az ötödik legtöbb szavazatot elért jelölt is tagja lett a Bedőt a következő öt évben vezető csoportnak. A képviselői választáson egyébként 12 független jelölt indult.

Zsíros Sándor független polgármester vezeti október 1-től Bedőt

Forrás: magánarchívum

Falugondnokból lett Bedő polgármestere

Számítottam a győzelemre, sőt arra is, hogy az nagyarányú lesz. 24 éve szolgálom Bedőt falugondnokként, és tudtam, számíthatok a település lakóira. Az indulásban legfőbbképpen a falugondnoki ténykedésem alapját is jelentő, az embereken segíteni akaró tulajdonságom motivált. Ebből az indíttatásból lettem már korábban képviselő, majd alpolgármester. Olyan ember vagyok, aki a fiatalokat felkarolja, az időseket segíti. A falunk közéletében nagyon régóta benne vagyok, például alapítója az 1989-ben létrejött Bedői Ifjúsági Szabadidős Egyesületnek

– válaszolta a Cívishírnek a főállású polgármesterként ténykedő Zsíros Sándor. Legfontosabb feladatának a település lakóinak a régi Bedőéhez hasonló, összetartó közösséggé szervezését tartja. Ehhez jó kiindulópont az, hogy mindenkit ismer, és őt is ismerik.

A település fejlesztése, az életminőség javítása a szűkös költségvetés miatt csak pályázati pénzből történhet, emiatt a sikeres pályázás is kiemelt feladata. Mindezt összefogásban a helyi civilekkel és az egyházzal képzeli el.

A kultúrát is színesítené

Bedő román nemzetiségi település. A Helyi Román Nemzetiség Önkormányzattal összefogva, velük együttműködve a nemzetiségi identitás és kultúra megőrzése is fontos feladata. A Romániából jelentősebb számban beköltözőket is szeretné bevonni a közéletbe, ösztönözni őket a programokon való részvételre, színesítve ezzel Bedő kultúráját.

Az új képviselő-testület tagjait nagyon jól ismerem, mindegyikükkel jó viszonyban vagyok, aztán majd kiderül, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni. Azért vagyunk, hogy megvitassuk, majd kompromisszumot kössünk a falu ügyeiben

– tette hozzá Zsíros Sándor, Bedő új polgármestere.

Bedőn egyébként nemrégiben néztünk szét, az itteni életről készült tiportunkat itt olvashatják: