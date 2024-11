Még október első heteiben terjedt el a hír, miszerint egy barna medve Hajdú-Biharban jár-kel. Ahogyan arról korábban a Haon elsőként beszámolt, Filemon Mihály, Nyírmártonfalva akkori polgármestere egy bejegyzésben írta, szeptember második felében többször is észleltek barna medvét a településükön és Vámospércs környékén.

Olvasói levél alapján jártunk utána, jár-e barna medve Hajdú-Biharban

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Stábunk a következő hetekben több szakértőt és szemtanút megszólaltatott, jártunk egy tanyán is, ahol medvenyomokat vélt felfedezni a tulajdonos. Molnár István akkor elmondta, vélhetően egy barna medve az egyik melléképület falát megbontotta, egy kétszárnyas ajtót pedig teljesen leszakított. Támadás ért továbbá két birkát és az egyik kutyája is megsérült. Utóbbi két nappal később el is pusztult.

Később a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gerinces zoológiai szakreferensével tértünk vissza, aki megállapította: a nyomok alapján nem járt barna medve a Debrecen melletti tanyán.