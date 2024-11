A debreceni klubokért

Barcsa Lajos elnökségi tagként fontosnak tartja, hogy képviselje Debrecen ökölvívó egyesületeinek elképzeléseit a testületben. – Köztudomású, hogy a DVSC Ökölvívó Klubban magas színvonalú utánpótlás-nevelés folyik, a különböző megmérettetéseken évről évre ott vannak az élmezőnyben. Ehhez a kiemelkedő munkához a város önkormányzata is hozzájárul, többek között azzal, hogy helyszínt biztosít az edzésekhez, illetve anyagilag is támogatja az egyesületet. De a DVSC-n kívül is vannak olyan ökölvívó klubok a városban, ahol értékes munka folyik.

A terveim szerint valamennyi egyesület képviselőjét meghívom egy közös beszélgetésre, ahol szeretném kikérni a véleményüket, s utána egy közös debreceni álláspontot képviselhetek a szövetségben.

Aki ismer, tudja, ha elvállalok egy feladatot, azt komolyan veszem, az elnökségi tagsággal a debreceni klubok érdekeit szeretném képviselni

– fogalmazott Barcsa Lajos, aki szerint mindenképpen ki kell használni azt a népszerűséget, ami jelenleg körülveszi a bokszot.

Elindulnak a jó úton

– A Sztárbox révén a figyelem középpontjába került az ökölvívás, s ezt a népszerűséget arra kell használni, hogy minél többen húzzanak bokszkesztyűt, illetve kezdjenek el sportolni. Már most szélesebb lett az a társadalmi réteg, amelyik bokszol, s ez mindenképpen pozitív hatással lehet a sportágra. Az elmúlt időszakban egymást váltották az elnökök a szövetség élén, a botrányok sem kerülték el a szakágat, de a reményeim szerint most minden a helyére kerül, s elindulunk egy olyan úton, ami méltó a magyar ökölvívás történelméhez.

Kokó világ- és olimpiai bajnokként hatalmas tiszteletnek örvend, sportszakmailag megkérdőjelezhetetlen a tudása, s reményeim szerint a sportigazgatási szempontból is megfelel a magas elvárásoknak. A párizsi ötkarikás játékokon voltak pontszerző versenyzőink, de bízom benne, a következő olimpián, Los Angeles-ben már érmes bokszolóink is lesznek, akár debreceni kötődéssel – mondta Barcsa Lajos, aki elárulta, a kinevezése után eldöntötte, ő is személyesen megismerkedik a sportággal, s kipróbálja magát a bokszedzéseken.