Horváth László gépjármű oktató elmondta a véleményét az említett budapesti és a közelmúltbéli hajdú-bihari balesetekről

Fotó: Napló-archív

Akkor is figyelni kell, ha zöld a lámpa, nehogy véletlenül mégis baleset történjen

– Nem egyszer tapasztaltuk már mi is, hogy majdnem alánk szaladt egy rolleres gyerek, neki például be volt dugva a füle, tehát kizárt minden külső ingert. Mindig azt mondom a tanulóimnak, hogy saját magukban bízzanak, figyeljenek oda mindenre, a szülőknek pedig fogni kell a gyermek kezét, és arra tanítani már a kicsiket is, hogy még ha zöld a lámpa is, nézzenek szét – hangsúlyozta.

Teljes mértékben felelőtlenség, amit az utakon tapasztalunk, persze, nem lehet kijelenteni, hogy minden az autós, a biciklis, a rolleres vagy a gyalogos hibája, szerintem ez ma már egyenlő mértékben oszlik el. Oda kellene figyelni egymásra, és fejben rendet tenni, mert a nullához konvergál a közlekedési kultúra… Mindenki abból indul ki (tisztelet a kivételnek), hogy velem ilyen nem fordulhat elő, annyira profi vagyok, pedig a jogosítvány csak egy papír arról, hogy vezethetünk a forgalomban. Szerénynek és tisztességesnek kell maradni, mert élet egy van

– fogalmazott Horváth László.

Alább a BpiAutósok által közölt videó az említett budapesti esetről: