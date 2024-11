A mesevárosban egy varázslatos terepasztal is megelevenedik majd, ahol alagút, fenyőfák, templom és egy bakterház is helyet kap. Első alkalommal láthatjuk a városban a karácsonyi manókat, valamint december 1-től egy adventi kalendárium is életre kel a városban, amelyet minden nap egy belvárosi üzlet kirakatában lehet felfedezni. Az adventi vásár területén csütörtöktől vasárnapig ingyenes programok várják a debrecenieket: utcaszínház, táncbemutatók és koncertek fogják színesíteni a hangulatot.