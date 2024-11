Debrecen izgalmas programokkal búcsúztatja az évet, szilveszterkor pedig különleges utcabállal vár mindenkit a főtérre. Az év végi programok sokaságát a Főnix Rendezvényszervező vezetője, Dobos Zita mutatta be, aki október elején vette át a cég irányítását. Mint elmondta, a közelgő adventi vásár és a szilveszteri utcabál Debrecen főterén valódi közösségi élményt ígér minden korosztálynak. A debreceni adventi vásár idén is visszatér a megszokott helyszínekre – Kossuth tér és Dósa nádor tér. A város szívében megrendezett vásár igazi karácsonyi hangulattal, fényekkel és illatokkal várja a látogatókat, ahol kézműves termékek, forró italok és ínycsiklandó finomságok hozzák közelebb az ünnepek varázsát. A vásár minden korosztály számára különleges élményeket kínál, miközben Debrecen legszebb részein barangolhatunk az adventi díszletek között. A vásár színes programjai között idén is helyet kap a jégpálya, mely különösen népszerű a középiskolás csoportok körében, hiszen számukra ingyenesen használható, ugyanakkor a családokat, valamint a fiatalokat is magával ragadja különleges hangulatával.

Dobos Zita választ adott, milyen lesz a debreceni advent és szilveszter decemberben

Forrás: Czinege Melinda

A debreceni advent után lesz szilveszterkor utcabál?

Az év utolsó napján az érdeklődőket hagyományosan a főtéren várják, ahol idén újra utcabállal köszönthetjük az új esztendőt. Dobos Zita elmondása szerint olyan fellépőket választottak, akik az összes korosztály számára vonzóak.

Fergeteges buli várható, olyan zenekarral, amely mindenkit megmozgat és garantáltan jó hangulatot teremt

– hangsúlyozta Dobos Zita. A cél az, hogy a program különleges és felejthetetlen élményt nyújtson a debreceni közönségnek és az idelátogató turistáknak is.

Tervek a 2025-re: több konferencia és közösségi program

A Főnix Rendezvényszervező nemcsak az év végi programokra összpontosít, hanem már a 2025-ös évet is tervezi. Dobos Zita kiemelte, hogy szeretnék növelni az üzleti konferenciák számát a Kölcsey Központban, és családbarát közösségi programokat is szerveznének. A cél, hogy az események közelebb hozzák az embereket egymáshoz, és mindenki otthonosan érezze magát.

Debrecen tehát idén is gazdag kulturális és közösségi élményekkel várja az érdeklődőket, legyen szó adventi vásárról, zenei programokról, jégpályáról, vagy egy vidám szilveszteri ünneplésről a főtéren

– összegzett végül.