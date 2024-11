Minden adventi gyertyagyújtásnál lesz szeretetvendégség

Széles Diána alpolgármester, a Debreceni Karitatív Testület társelnöke az adventi időszak fontosságáról beszélt, miszerint ilyenkor hatékonyabban be lehet vonni másokat a jótékony kezdeményezésekbe. Ezek az elmúlt 10 évben annyira meggyőzőnek bizonyultak, hogy már nem is kérdés, hogy jó helyre mennek a csomagok.

– Ez sokkal többről szól a karácsonyi adományozástól: bizalommal lehetnek a nehézségek között élő emberek a tagszervezetek felé – emelte ki. Kitért az akció egyik újítására is a 10. évforduló apropóján, miszerint

a tagszervezetekkel közösen szervezik majd meg az első adventi gyertyagyújtás köré épülő szeretetvendégséget.



Bódor Edit, a Debreceni Karitatív Testület elnöke az adventhez kapcsolódó programokról beszélt. Kifejtette, hogy Nagytemplom mögötti Emlékkertet adventi lélekkertnek nevezték el erre az időszakra, ahol állomásokat fognak kialakítani (többek között kinyitottak egy eddig talán kevésbé ismert kápolnát a Nagytemplom oldalában). Mint elmondta,

minden gyertyagyújtás után lesznek szeretetvendégségek (az első hétvégére már utalt Széles Diána is), a másodikon a városlakók, a harmadikon pedig a Debreceni Szakképzési Centrum diákjai látják vendégül az érdeklődőket. Végül majd a negyedik hétvégén fog megérkezni a betlehemi láng.

– A szeretetkosár (amit a lenti videóban is láthatnak – a szerk.) 24 olyan csoporthoz, civilhez, baráti társasághoz kerül majd el, akik megtöltik majd a „szívükkel” és finomságokkal, a cél pedig, hogy megteljen, mialatt körbemegy – hívta fel a figyelmet Bódor Edit.