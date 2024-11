Katona Attila veteránkerékpár-gyűjtő, a kerékpármúzeum alapítója tett közzé egy bejegyzést a Facebookon, mely szerint egy hajdúszoboszlói idős férfi kereste fel telefonon, miután olvasta a Napló cikkét a múzeumról. Elmondása szerint édesapja, Szendrey Rudolf kerékpározott az 1930-as években. A férfi megtalálta apja kerékpáros egyesületi engedélyét, így azt gondolta, hogy a múzeumnak adományozná, mert ott méltó helye lenne, és így apja emlékét is életben tudja tartani. Katona Attila köszönetét fejezte ki a rá bízott relikviáért, valamint megosztotta, az adományozó egy kedves történetet is elmesélt az édesapjáról, miszerint egy verseny közben az esélytelenek nyugalmával beült a barátjával bedobni egy sört, majd miután megitták a frissítőt, mentek tovább a verseny útvonalán, és egy bukás mellett haladtak el, ahol valamennyien elestek, így ő és a barátja érték be az első és második helyen.