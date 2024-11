– A 4 for EUrope vetélkedőn a feladatok az Európai Unióhoz kapcsolódó tudásról és a kreativitásról szólnak. A regionális döntőkön első helyezést elért diákok a felkészítő tanáraik kíséretében ötnapos kiránduláson vehetnek részt jövő áprilisban Lengyelországban. A mai győztes csapat jut majd az országos döntőbe, ahonnan az első és a második helyezett csapat osztálya és felkészítő tanára Strasbourgban Euroscola programon vehetnek részt 2025 tavaszán – tájékoztatott Tuska-Mátrai Melinda szervező, nemzetközi referens csütörtökön a debreceni Vármegyeházán. Hozzátette, a 2024-es megmérettetésére országos szinten 318 négyfős csapat regisztrált, a legtöbben az észak-keleti régióból.

Tuska-Mátrai Melinda ismertette a 4 for EUrope verseny részleteit

Forrás: Kiss Annamarie



Az észak-alföldi regionális döntő résztvevőit Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntötte.

A jelenlétetek ezen a kihíváson azt mutatja, hogy többet szeretnétek magatoktól, minél tágabb ismeretekre szert tenni. Arra biztatlak, hogy legyetek aktívak a nézeteiktől függetlenül, főleg a társadalmi felelősségvállalás terén

– intézte szavait a diákokhoz.

Pajna Zoltán köszöntötte az észak-alföldi regionális döntő résztvevőit

Forrás: Kiss Annamarie



A beszédeket követően kezdődött a 4 órás vetélkedő, az első feladat a csapatok bemutatkozása volt egyéni koreográfia szerint.

A 4 for EUrope észak-alföldi regionális döntőjén az alábbi középiskolák csapatai vettek részt: