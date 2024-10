Pedagógiai programunk egyik hangsúlyos területe a környezettudatosságra való nevelés, ezen belül pedig az állatok megóvása és gondozása. Az óvoda udvarán élő kisállatokról is gondoskodunk, hiszen sünházat és avarkuckót is készítünk, illetve háziállatokkal is szívesen foglalkozunk. Állatasszisztált terápiás foglalkozásokat is tartunk, hogy a gyerekekhez még közelebb hozzuk az állatokat, és megtanítsuk őket a felelősségteljes gondoskodásra