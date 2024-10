Mint ismert, a Wizz Air már júliusban bejelentette, hogy október 27-től Budapestre helyezi át a Debrecenben állomásoztatott bázisgépét. Akkori cikkünkben megírtuk, a légitársaság közleményében tájékoztatta a sajtót, hogy az áttelepítés ellenére továbbra is elérhetőek lesznek a Wizz Air debreceni úti céljai, vagyis a Burgaszba, Lárnakába, Londonba és Rómába tartó járatok ezután is üzemelnek. Mint írták, a jelenleg a debreceni repülőtéren szolgálatot teljesítő Airbus A321neo továbbra is Magyarországon marad, hogy kiszolgálhassa a magyar utazókat. A közelmúltban robbant a hír, többek között az Index is megírta: A Wizz Air újabb lépést tett a debreceni repülőtér kínálatának visszavágásában: 2024. október 6-ától felfüggeszti a Róma és a cívisváros közötti járatát. A Haon utánajárt, mégis mi az igazság, a végső döntés az lett: a Wizz Air utolsó Debrecenből Rómába tartó járata október 26-án, szombaton indul. Arra is kíváncsiak voltunk, a továbbiakban hova lehet repülni Debrecenből.

A Wizz Air drasztikusan csökkentette a debreceni repülőtérről induló járatai számát

Wizz Air járatok Debrecenből

A témával kapcsolatban megkerestük a Wizz Air magyarországi PR és kommunikációs ügynökségét, és azt a tájékoztatást kaptuk,

idén a Wizz Air 7 útvonalon összesen heti 18 járatot üzemeltetett Debrecenből: egész évben elérhető volt London-Luton, Eindhoven, Isztambul, Róma-Fiumicino és Lárnaka, idén nyáron a kínálat Burgasszal és Antalyával egészült ki.

A légitársaság folyamatosan figyelemmel kíséri a járatok teljesítményét, a következő időszak menetrendjét ennek figyelembe vételével is tervezi meg. A rendelkezésre álló kapacitás tudatában a Wizz Air úgy döntött, hogy a március végéig tartó téli menetrendi időszakban a londoni járat fog továbbra is közlekedni

– válaszolt arra a kérdésünkre a Wizz Air, miért döntöttek több járat felfüggesztése mellett.

A légitársaság kiemelte: 2025 nyarán pedig ismét elérhetővé válik Burgasz és Lárnaka is.

Mint megtudtuk, a Wizz Air jelenleg 224 repülőgépből álló flottát üzemeltet, azonban soron kívüli hajtómű-átvizsgálás miatt több mint 40 darab Airbus A320neo családba tartozó repülőgép a földön van.

A Wizz Air elkötelezett a magyar utasok kiszolgálása és a kínálat fejlesztése mellett, ezért a debreceni repülőtéren eddig állomásoztatott repülőgép Magyarországon marad

– tudatta portálunkkal.