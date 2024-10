A napokban került ki egy videóklip a YouTube-ra, amelyben egy hajdúsági tartalomgyártó, The Raven Croaks, vagyis polgári nevén Alexa András is közreműködött. A Cretins Show Fülhallgató című dala társadalomkritika, és szomorú jelenségre szeretnék felhívni a figyelmet vele, az elmúlt időszakban ugyanis egyre több vonatbaleset történt vasúti átjárókban az országban – ezt a MÁV is megerősítette.

Az egyébként nagyon fontos téma tálalása azonban nem feltétlenül megemészthető a szövegezés és a képi ábrázolás miatt a videóban. A készítők azokat a baleseteket emelték ki az anyagban, amelyeknél fülhallgatót viselt az áldozat. A figyelmet felkeltették, viszont a pozitív üzenet szöges ellentettjét érték el a kommentelőknél: undort és felháborodást váltottak ki az emberekből, ezért végül magyarázkodniuk is kellett az alkotóknak.

Mindenkitől elnézést akit a videó érzékenyen érint,de ez egy társadaomkritika melynek az a célja hogy minél kevesebb fiatal hajon meg igy!

– írták a hozzászólások között. A felkavaró klip megtekintésszáma már a 40 ezret is átlépte, és 1500 kommentet is kapott, a cikk alján megnézheti, aki szeretné.