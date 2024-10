Lezárnak egy debreceni átjárót, változik miatta a vonatközlekedés rendje is – derült ki csütörtök délután a MÁVInform közleményéből. Mint írják, a Jánosi utcai vasúti átjárón átépítési munkálatok zajlanak, azt november 5-én 17 órakor zárják le. Az átjáró várhatóan november 11. 18 óráig lezárva marad majd, az elhasználódott gumielemek cseréje mellett kijavítják a vasúti pálya hibáit is, ezzel is elősegítve az autósok zökkenőmentesebb és csendesebb átkelését.

Lezárnak egy debreceni átjárót, változik a vonatközlekedés is

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Megváltozik a közlekedésirend is a záhonyi fővonalon

A MÁVInform közlése szerint a karbantartás érinti a vasúti közlekedést is. A Debrecen–Nyíregyháza szakaszon számos járat menetrendje néhány perccel módosul, a megszokotthoz képest 5-10 perccel korábbi indulások is előfordulnak majd.

• A Püspökladányból 15:28-kor Záhonyba induló vonat (6236) szerdától péntekig megosztva közlekedik Püspökladány és Debrecen, valamint Nyíregyháza és Záhony között.

• A Püspökladányból 16:28-kor Záhonyba induló vonat (6256) szerdától péntekig csak Nyíregyházától közlekedik.

• A Záhonyból 14:03-kor Püspökladányba induló vonat (6213) szerdától péntekig rövidebb útvonalon, csak Nyíregyházáig közlekedik.

• A Záhonyból 15:03-kor Püspökladányba induló vonat (6223) szerdától péntekig megosztva közlekedik Záhony és Nyíregyháza, valamint Debrecen és Püspökladány között.

A MÁV a munkálatok kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy – kellő körültekintéssel – csak a kijelölt vasúti átjáróban szabad átmenni a síneken, a vasútüzemi területen tartózkodni pedig életveszélyes és tilos!