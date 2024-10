Több és jobb minőségű víz lesz Debrecenben, fejlesztik az ivóvízellátást – derült ki az Építési és Közlekedési Minisztérium szerda esti közleményéből. Mint írták, jelenleg a Keleti-főcsatorna Felszínivíz Tisztítómű (KFCS) az évi 4 millió 500 ezer köbméter előállított kiváló minőségű ivóvízzel három település és Debrecen város éves ivóvízigényének egyharmadát szolgálja ki, melyet a gazdasági, valamint a városban élők érdekeinek megfelelően növelni kell.

Több és jobb minőségű víz lesz Debrecenben – fejlesztik az ivóvízellátást

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A kormány társfővárosként tekint Debrecenre

A minisztérium közleményében hangsúlyozta, a kormány Debrecenre mint társfővárosra tekint, eddig 500 milliárd forinttal támogatta a város gazdaságfejlesztését, amiből 300 milliárdot az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben, 200 milliárdot a Déli Ipari Övezetben használtak fel.

A beruházások eredményeként Debrecen Európa harminc legnagyobb ipari központja közé léphet.

A város növekedése, a gazdaság fejlődése miatt a jövőben feltétlenül szükség van a város ivóvízellátásának fejlesztésére, ennek kapcsán egyébként a debreceni önkormányzat korábban már közölte, a beruházások megfelelő ütemben haladnak, mind ivóvíz, mind felszíni víz tekintetében jelentős többletkapacitás alakult ki a városban.

Jelenleg is folyamatban van a gazdasági övezetek víz-, csatorna-, csapadékvíz- és szürkevíz-beruházási programja, e mellett pedig már megkötötték azt a tervezési szerződést, amely a keleti városrész teljes víz- és csatornarendszerét - új fejlesztési területek kialakításával - új alapokra helyezi. A Civaqua-program első üteme is sikerrel zárult, a második ütem folytatása már a tervezési szakaszba léphetett, amelynek hála, egyebek mellett a Fancsikai- és a Vekeri-tavak vízellátása is javul majd.

Újabb kiírásra volt szükség

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a TRV Zrt. által üzemeltetett, állami tulajdonban lévő felszíni víztisztító mű kapacitás-helyreállító és kapacitásnövelő beruházását a kiírók eredménytelenné nyilvánították, mert a beérkezett árajánlatok meghaladták az előírt fedezetet. Az debreceni önkormányzat már ekkor közölte, a Építési és Közlekedési Minisztérium újabb kiírása zöld utat adhat a fejlesztésnek.