Szövetségben a debreceniekkel, a városért! címmel tartott sajtótájékoztatót a Fidesz-KDNP a pártszövetség irodájában kedden délután, annak apropóján, hogy csütörtöktől a debreceni közgyűlés megkezdi a 2029-ig tartó ötéves ciklusban a város működését és fejlődését biztosító munkáját. Papp Viktor frakcióvezető megköszönte a debreceni polgárok 26 éve töretlen bizalmát, melynek következtében mind a 23 választókörzetben a Fidesz-KDNP képviselői szereztek mandátumot, így egy erős felhatalmazással tudják folytatni a közös munkát. Szerinte a politikai stabilitás fontos egy város működtetése szempontjából, hiszen – mint mondta – ahol nincs elfogadott költségvesés és stratégia, ott nincs egységes városfejlesztés sem.

A következő ötéves ciklusról és a városfejlesztési tervekről számolt be a Fidesz-KDNP frakció vezetősége

Forrás: Czinege Melinda

Ötfős vezetéssel megalakult a debreceni Fidesz-KDNP frakció is. A képviselőcsoport tagjainak jóvoltából a frakciót továbbra is Papp Viktor vezeti, a frakcióvezető-helyettesi pozíciót pedig Szilágyi Edina, Komolay Szabolcs, Varga András és Bognár István Ádám önkormányzati képviselők töltik be a ciklusban.

A következő öt év politikája három pillérre fog épülni: biztonság, fejlődés és jólét. Fogadóórákon és személyes találkozón keresztül mind a 23 önkormányzati képviselő tartani fogja a kapcsolatot a lakossággal, hiszen a debreceniek szolgálatára tettünk esküt

– mondta Papp Viktor. A frakcióvezető felvázolta, a találkozások alkalmával becsatornáznak a városvezetéshez minden olyan, a lakosok által megfogalmazott igényt, javaslatot, amely mentén lehetőség nyílik megtervezni és végrehajtani a városfejlesztési stratégiát, és biztosítani a költségvetést.

A lakhatás és a vállalkozások támogatása is a célok közt szerepel

Papp Viktor szerint egy rendkívül dinamikus gazdasági fejlesztés zajlik Debrecenben, ezért fontosnak tartja, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a helyi kis- és középvállalkozások hathatós támogatására. Ennek részeként több ütemben fejlesztik a kkv-parkot, melyre jelentős igény mutatkozott az elmúlt időszakban. Úgy vélekedett, ez lehetővé teszi, hogy a Déli Gazdasági Övezet környezetében ugyanolyan infrastrukturális körülmények legyenek adottak a helyi vállalkozások számára, mint amivel a nagyvállalatok rendelkeznek.

Rendkívül fontos, megoldandó feladat a lakhatás feltételeinek a támogatása. Látjuk, hogy Debrecenben az ingatlanárak a legmagasabbak a vidéki nagyvárosok közül, ezért adminisztratív és szabályozási környezettel kell támogatni a lakóterületi fejlesztéseket, hogy minél nagyobb legyen a kínálat az ingatlanpiacon

– mondta. Hozzátette, emellett még az idén szeretnék elindítani a Főnix lakásprogramot, ami segítséget nyújthat a 35 év alatti, Debrecenben dolgozó fiataloknak.