Keddtől tovább emelkedtek a hazai üzemanyagárak. A benzin nagykereskedelmi ára 3 forinttal, a gázolaj ára 6 forinttal lett drágább – írja a holtankoljak.hu. Tehát szerdától a következő átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon: a 95-ös benzinért 590, míg a gázolajért 601 forintot kell fizetnünk literenként. A rendszerint autóval közlekedők bizonyára észrevették, az utóbbi időben folyamatosan üzemanyagár drágulást lehet tapasztalni a kutaknál. Az emelkedés nem véletlen, ahogyan több országos hírportál, úgy hétfőn a Világgazdaság is megírta, október 1-jén Irán ballisztikus rakéták százait zúdította Izraelre, válaszul a zsidó állam libanoni katonai akcióira. Ezzel párhuzamosan a Brent olaj jegyzése kilőtt: nagyon rövid időn belül a 70 dolláros szintről 75 dollár fölé ugrott, és most már 80 dollár környékén tart. Ez pedig nyilvánvalóan lecsapódik az üzemanyagárakban is. A trendet a dollár-forint árfolyam is rontja: a két héttel korábbi vasárnapi 355-ös szintről mostanra a 367-es szinten is túljutott. Vagyis a magyar benzinkutak árazása nem sok jóval kecsegtet az autósok számára a következő napokban.

Az üzemanyagár miatt visszaesett a kereslet a benzinkutakon

Forrás: Napló-archív

Így alakult az elmúlt hónapokban az üzemanyagok ára

Ha visszanézzük az idei üzemanyagárakat, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy összességében januártól mostanáig (hangsúlyozottan nagykereskedelmi szinten) a literenkénti benzinár 33, a gázolajár pedig 18 forinttal nőtt. Igaz, 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár 8 forinttal mérséklődött, a gázolajnál viszont 23 forintos mínusz figyelhető meg. A témával kapcsolatban a Haon megkereste Bujdos Esztert, a holtankoljak.hu ügyvezetőjét, aki nyár elején portálunknak összegezte, hogyan alakulhatnak a főszezonban az üzemanyagárak. Akkor kifejtette, a nyári hónapokban mindig lehet keresletélénkülést tapasztalni, de ettől függetlenül év eleje óta érezhető, hogy csökkent a forgalom minden szempontból.

A nemzeti viszonyok alakulása nem mutatja, hogy óriási üzemanyagár-emelkedésre kellene számítani, olyan 600-615 forint között fog mocorogni a benzin és a gázolaj literenkénti átlagára. Ennek ellenére a tapasztalataim azt sugallják, sokáig ez az árrés mérték (alacsony hazai üzemanyagár) nem tartható

– jegyezte meg.