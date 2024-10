Bitófa a Gyűjtőfogházban

Forrás: MTI/Rózsahegyi Tibor

Ezért akasztották fel az utolsó magyar halálraítéltet

– Tiszacsege egyik vendéglőse azt fedezte föl, hogy betörtek hozzá, másnap, december 11-re virradóra a járókelők egy halottra bukkantak a Dobó utcában. A nyomozók először a két egymástól függetlennek látszó ügy szálait kezdték fölfejteni, majd minél több adatot gyűjtvén, bizonyosra vehették: a betörést és a gyilkosságot ugyanazon tettesek követték el – írta 1987. augusztus 5-én a Hajdú-bihari Napló. A cikk az 1986. december 10-én történteket foglalta össze.

A tudósításból kiderül, január 6-án csattant a bilincs a tiszacsegei Vadász Ernő és Lakatos István csuklóján.

Mindketten ismertek a hatóságok előtt, különösen Vadász. Ezen újabb bűncselekményeik idején sem dolgoztak, és ahol megjelentek, rettegés lett úrrá a jelenlévőkön, mert Vadász és Lakatos úgymond nehézfiúk, hamarabb jár a kezük, mint az eszük

– jegyzi meg a cikk írója.

Az írásból kiderül, fizetésnap lévén határozták el, hogy megverik áldozatukat és elszedik annak pénzét. A kivitelezés viszont oly brutálisra sikerült, hogy áldozatuk elvérzett egy parkoló kamion mögött, ahová behúzták. Vadász Ernő és társa pénzt nem talált Juhász Imrénél, ezért annak iratait, csekkjeit, gázöngyújtóját, két csomag cigarettáját és félliternyi pálinkáját vették el.

A Budapesti Fegyház és Börtön épülete a Maglódi úton 1989-ben

Forrás: Fortepan / Urbán Tamás

Pénz helyett feszítővas: halálraítélték a tiszacsegei Vadász Ernőt

A nyomozás egyébként arra is fényt derített, hogy Vadász és Lakatos a gyilkosságot megelőzően a Fő utcai presszó elől egy kerékpárt lopott el, s a kormányon lógó szatyorból két üveg sört, pár száz forintot és kisebb tárgyakat vettek magukhoz. A gyilkosság után a tettesek — miután a remélt összeghez nem jutottak hozzá — egyik régi ismerősük lakásába hatoltak be erőszakkal, azt megverték, megfenyegették. Pénzt azonban innen sem tudtak rabolni, ezért a Fő utcai vendéglőbe törtek be és távoztak onnan 5 ezer forinttal, egy számológéppel és cigarettával.

Az est részleteiről a Napló 1988. január 14-i számában olvashatunk bővebben. Vadász ököllel ütötte, majd Lakatos egy közelben parkoló teherautó mögé húzta Juhász Imrét. Itt tovább folytatódott a brutális ütlegelés és rugdosás. A jajveszékelő ember arcára ruhát és nejlonzacskót húztak, hogy a segélykiáltása még a szomszédig se hallatsszon. A férfi belehalt sérüléseibe.

A megyei bíróság Lakatos Ferenc által vezetett tanácsa 1988. január 12-én – a körülményeket mérlegelve – a következő ítéletet hozta: Vadász Ernőt előre kitervelten és nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette, két rendbeli rablás, valamint lopás bűntette és okirattal való visszaélés vétsége miatt — mint visszaeső elkövetőt — halálra ítélték. A Legfelsőbb Bíróság május 18-án helyben hagyta ezt az ítéletet a Népköztársaság Elnöki Tanácsa pedig elutasította a kegyelmi kérvényt.