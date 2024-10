Hajdú-Bihar Vármegyébe is megérkezett a káprázatos formáját nyújtó hajas csillag – közölte portálunkkal Balogh Zoltán, a Vega Csillagász Egyesület hajdúsági területi klubjának titkára. Mint írja, a felvételt egyesületük asztrofotósa, Csobán Sándor kapta lencsevégre, aki a megyénkben elsőként készítette el az első profi asztrofotót a C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) üstökösről a Hortobágy és Balmazújváros határában.

Újabb üstököst fotóztak vármegyénkben

Forrás: Csobán Sándor / Vega Csillagászati Egyesület hajdúsági területi klub

Technikai adatok:

Felszerelés:

Canon EOS 800D + Canon EOS 18-55mm + Sky-Watcher Star Adventurer + Viltrox távkioldó

Expozíciós adatok:

Égbolt:

10x30s

Előtér:

1x60s

18mm

ISO 400 Használt Szoftverek:

Adobe Photoshop CC 2024 Beta

A kométát elsőként a Kínai Tudományos Akadémia Bíbor-hegyi Obszervatóriumában észlelték, 2023. január 9-én. Néhány héttel később, február 22-én az ATLAS projekt dél-afrikai csillagvizsgálójából is felfedezték. Az üstökös szeptember 27-én került napközelségbe, nagyjából a Merkúr pályájához hasonló távolságban. Utána, október első napjaiban a hajnali égen volt megpillantható. A déli féltekéről észlelő csillagászok hosszú, szabad szemmel is 25 fokos csóvát figyeltek meg a kométa mögött. Október 9-10 között a Naphoz jár majd nagyon közel az égen, október 11-étől pedig az esti égen bukkan fel, ami már az északi féltekei megfigyelőknek, azaz éppen nekünk kedvez. A következő napokban derült időt prognosztizálnak ezért a megyénkből is kiválóan megfigyelhető lesz az üstökös.