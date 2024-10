Újra elindult az UniFit Fitness & Gym Center, valamint a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet egyetemi fitnesz és rekreációs mozgásprogramja a Nagyerdei Stadionban található edzőközpontban – számolt be róla az unideb.hu. Mint írják, a szabad helyek idén is hamar beteltek, sok egyetemista és lakossági vendég is ilyenkor dönt az életmódváltás mellett.

Szakemberek szerint az életmódváltás egyik legjobb időpontja az ősz, ennek több jótékony hatása is van. A mozgásformák közül leginkább javasolt a rezisztencia edzés és a kardiovaszkuláris edzés, valamint ezek kombinációja, amelyet minden mozgással töltött napon érdemes alkalmazni.

Rezisztencia edzésnek nevezzük azt a mozgásformát, amikor ellenállással szemben dolgozunk, tehát vagy a saját testsúlyunkat mozgatjuk, vagy különböző eszközöket: súlyokat, kézisúlyzókat, gumikötelet, esetleg valamilyen ellenállást adó gépet, például fitneszgépet használunk

– magyarázza Balogh Tamás.

Az UniFit igazgatója kifejtette, hogy ezek azért nagyon jók, mert az őszi-téli hónapokban jobban „beszorulunk” a zárthelyi sportokra, így a szervezet továbbra is jól tud adaptálódni, alkalmazkodni ehhez a fajta terheléshez.

Balogh Tamás, az UniFit igazgatója

Forrás: unideb.hu

Ilyenkor nagyobb egy kicsit a kalóriabevitel, több energiát tárol a szervezet, tehát továbbra is jól tudunk a vázizomrendszerre hatással lenni. Ezzel továbbra is fejlődni tudunk a nyarat követően

– véli a szakember.

Balogh Tamás szerint a másik fontos mozgásforma, a kardiovaszkuláris edzés, amelynél lényegében mindegy, hogy az év melyik szakában folytatjuk. A nyári hónapokban azért kellemesebb, mert a szabadban tudjuk végezni a friss levegőn. A téli hónapokban, beltéren viszont kardio eszközöket hívhatunk segítségül. Utóbbiak azért előnyösebbek, mert kíméletesebbek az ízületekkel szemben a hidegebb hónapokban.

A szabad helyek idén is hamar beteltek

Forrás: unideb.hu

– Aki most dönt életmódváltás mellett és edzeni kezd, annak nem feltétlenül erős még a vázizomrendszere. Az ő ízületeiknek kíméletesebb terhelést adnak a kardiogépek, és mire eljön a tavasz, a nyár, addigra rendelkezni fognak egy olyan ízületi stabilitással, amivel már kinn a szabadban, akár rekortánon, akár más talajon kicsit stabilabban fogják tudni végezni a gyaloglást, a futást, tehát a ciklikus mozgásokat – mutat rá a szakember.