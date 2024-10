Október 16-án lesz az újraélesztés világnapja, az alkalomhoz kapcsolódva a debreceni mentőállomás is szervez programot.

A debreceni mentőállomáson is lesznek programok az újraélesztés világnapja alkalmából

Forrás: illusztráció / Napló-archív

Az életmentésre mindenki képes, nem kell hozzá más, csak két kéz. A lehető legrosszabb pedig az, ha nem csinálunk semmit, amikor baj van

– fogalmazta meg Ménes Dávid, a debreceni mentőállomás állomásvezető mentőtisztje.

– Ma Magyarországon európai viszonylatban is kiemelkedően magas a hirtelen szívhalálban elhunytak száma: egyes becslések szerint átlagosan minden órában meghal valaki, így ez a vezető elhalálozási ok. A hirtelen szívhalál váratlan esemény, mely ugyanúgy érintheti a fiatal, egészséges szervezetet, mint az idős vagy beteg embert. Bekövetkezhet az utcán, munkahelyen, vagy akár otthon is – hívta fel rá a figyelmet a mentőtiszt.

Fontos ismerni az újraélesztés folyamatát

a keringésmegállást követő néhány perc sorsdöntő. Minden segítség nélkül eltelt perccel körülbelül 10 százalékkal csökken az életben maradás esélye, ezért kiemelkedően fontos a korai mentőhívás és az újraélesztés megkezdése.

– Az újraélesztés – vagyis a gyorsan és kellő erősséggel kivitelezett mellkaskompresszió és a befúvásos lélegeztetés – egy egyszerű, eszköz nélküli, könnyen elsajátítható mozdulatsor, mellyel bárki (egészségügyi képzettséggel nem rendelkező személy is) érdemben segíthet keringésmegállás esetén. A módszer ugyanúgy alkalmazható felnőtt és gyermek ellátása esetén is némi különbséggel. Az azonnal megkezdett, és a mentők megérkezéséig folyamatosan végzett újraélesztés (30 mellkaskompresszió, 2 befúvás, felváltva) lényegesen megnöveli a túlélés esélyét – foglalta össze Ménes Dávid.

Annak érdekében, hogy minél többen megismerjék a helyes technikát, az újraélesztés világnapja alkalmából, október 16-án, 10 és 13 óra között a Debreceni Mentőállomáson várják az érdeklődőket, akik a helyszínen elsajátíthatják az életmentés lépéseit.