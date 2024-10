Számos fejlesztés van tervben

Több órán át tanácskozott szerdán délelőtt a debreceni gazdaságfejlesztési beruházások koncepciójával foglalkozó munkacsoport a Városháza polgármesteri tárgyalójában. A megbeszélésen részt vett Lázár János, az Építési és Közlekedési Minisztérium minisztere is. Mint utóbb a sajtónak beszámoltak, több belterületi csomópont fejlesztése is megkezdődik Debrecenben, emellett négysávosításokról, autópályák építéséről is szó esett, illetve a Természettudományi Múzeum sorsa is terítékre került. A Nagyállomás pedig egy új koncepció mentén újulhat meg: