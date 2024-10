Október elsején léptek hivatalba a 2024. június 9-i önkormányzati választáson megválasztott politikusok. Hajdú-Bihar 82 településéből 57-en nem történt változás a polgármester személyében, azonban 25-ön új polgármestert szavaztak meg a lakosok. A váltások többsége falukban, községekben történt, de a nagyobb városoknál is voltak váltások, többek között Balmazújvároson, Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson és Püspökladányban. Volt „átigazolás” is, például Folyás polgármestere Görbeháza vezetői székéért indult, sikerrel. Alább sorra vesszük kik az új polgármesterek Hajdú-Biharban.

A június 9-i választás eredményeként lettek új polgármesterek Hajdú-Biharban

Forrás: MW-archív

Változás szeretnének hozni

Püspökladányban Vadász Ferencet (Fidesz-KDNP) választották polgármesternek a helyi szavazói a június 9-ei helyhatósági választáson. A tősgyökeres püspökladányi, a közgazdász végzettségű megválasztott polgármester 2019-ig a járási hivatal vezetőjeként tevékenykedett, előtte dolgozott pénzügyi területen, de mint azt korábban elmondta, önmagát leginkább közigazgatási szakembernek tartja, és ebben az elmúlt évtizedekben bőven szerzett tapasztalatot. Tervei vannak a várossal, többek között a régi adósságot, az ipari területet is megvalósítaná. Az ipari terület egy részének infrastruktúrával történő ellátására, belterületi utak építésére és javítására, valamint városrészek otthonosabbá tételére már több mint 1,4 milliárd forint értékben megkötötte a támogatási szerződést a Sárrét menti város önkormányzata. Ha megjelennek az újabb pályázati kiírások, elküldik támogatási igénylésüket a városrészi fejlesztések újabb elemeinek további 400 millió forinttal, a termálenergia hasznosítására több mint egymilliárd forinttal és szociális célú városrehabilitációra 126 millió forinttal történő finanszírozására – árulta el korábban Vadász Ferenc.

Vadász Ferenc, Püspökladány új polgármestere

Forrás: Napló-archív

Balmazújváros új polgármestere nyugalmat és békét teremtene, Varga Marina bízik a kompromisszumkészségében, a városa iránti elköteleződésében, a képviselőiben, no meg abban, hogy a lakosságnak tett ígéreteinek megfelelően a Közösen Balmazújvárosért Egyesület képviselői is partnerek lesznek, hiszen közös feladatuk Balmazújváros fejlődési pályára állítása, felvirágoztatása.

Egészségközpont építése, rendezett településkép megteremtése és a tehetségek gondozása szerepel Berekböszörmény régi-új polgármesterének programjában. Nagy Ernő 2010-2019 között már polgármestere volt a településnek, előtte pedig 21 évig az önkormányzat pénzügyi vezetője.

Még van bennem annyi erő, energia, hogy tudok tenni a faluért

– nyilatkozta korábban.