Nem mindennapi látvány Hajdú-Biharban, az egyszer biztos. Az egyik olvasónktól kaptunk egy felvételt csütörtök késő délután, amit látva, bizony még mi is gondolkodóba estünk. Ugyan találgatásokba nem szeretnénk bocsátkozni, egyelőre mindenkinek a fantáziájára bízzuk, vajon mit kaphattak lencsevégre Földesen. Mi magunk az azonosítatlan repülő tárgyak (UFO) tekintetében rutinnal sajnos nem rendelkezünk, ráadásul eddig Hajdú-Bihar sem az UFO észlelésekről volt híres. Ha valaki esetleg mégis megtalálná a fenti jelenség magyarázatát, az ne habozzon, jelezze felénk is! Biztos, ami biztos: mutatjuk újra az olvasói fotót, teljes nagyságában:

UFO Hajdú-Biharban? – Leesett valami az égből Földes külterületén

Forrás: olvasói felvétel

UFO ide vagy oda, nem az első eset volna

Korábban már beszámoltunk több érdekes esetről is, például amikor különös égi jelenség volt észlelhető Magyarország felett július 27-én, szombat este. A jelenséget Hajdúböszörményből és Debrecenből is jól lehetett látni, olyan is akadt, aki UFO-rajnak nézte a különös égi fényjátékot. Időközben persze kiderült, hogy a felvételeken valószínűleg a Starlink műholdcsoport volt látható, de augusztusban is beszámolhattunk egy érdekes esetről, amikor Pataky Attila osztotta meg, hogyan vélekedik a debreceni UFO-ról.