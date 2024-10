Helyi közélet 2 órája

Van, ahol már füstöl a kémény! Nézzük, mennyibe kerül a tűzifa 2024-ben

Október végével egyre inkább érezhető, hogy a nappalok rövidülésével az átlag napi hőmérséklet is csökken. A tűzifa ára mellett megkérdeztük azt is, milyen fafajtát kedvelnek a hajdú-bihariak és mikor vásárolnak be a legtöbben.

A fűtési szezon indulásával ismét aktuálissá vált az otthonok fűtésének témája. Vannak háztartások, ahol gázzal vagy elektromos árammal oldják meg mindezt, de akadnak olyanok is, akik ezek mellett vagy ezek helyett fával fűtenek. A Nyírerdő tájékoztatása szerint a tűzifa ára alapvetően a kereslet függvénye, de mint energiahordozó, mindig függ az éppen aktuális gáz, illetve villany világkereskedelmi és lakossági árától is. Megkérdeztük, mindezek alapján mennyibe kerül a tűzifa 2024-ben? Megkérdeztük, mennyi most a tűzifa ára

Forrás: Illusztráció / MW-archív Az alföldi embernek az akác a legkedveltebb tűzifája, mivel a jó fűtőérték mellett akkor is kiválóan ég, ha nem száradt ki eléggé. Emellett a tölgy, a vöröstölgy, a kőris fafajok kedveltek még, ezeknek fűtőértéke is kiemelkedő. Nyárfát, fenyőt is vásárolnak, de mennyiségük nem jelentős – tudtuk meg az állami erdészettől. Ekkor szerzik be legtöbben a téli tüzelőt A tapasztalatok szerint, az elmúlt év enyhe téli időjárása miatt több tűzifa maradt a háztartásokban, illetve a hatósági áras tűzifaprogramban a lakosság sok esetben a szükségletet meghaladó mennyiséget vásárolt, ami szintén csökkenő keresletet eredményezett a 2023 év végére és az idei esztendő elejére. A Nyírerdő most emelkedő tendenciát, növekvő keresletet tapasztal a piacon. Évente körülbelül 20-30 ezer köbméter fát értékesítenek közvetlenül a lakosságnak, illetve kereskedőkön keresztül. Sokan nyár végén, ősz elején vásárolják meg a tüzelőt, de egyre többen már a tavaszi időszak vége körül, időben döntenek a beszerzésről, hiszen így van ideje kiszáradni a faanyagnak. Vannak, akik a téli hónapok alatt vásárolnak szükség szerint. A téli hónapok utáni időszakban, a fűtési szezon végéhez közeledve vásárolnak a legkevesebben – osztotta meg a tapasztalatokat a Nyírerdő. Az akác a legkedveltebb tűzifa az Alföldön

Forrás: Illusztráció / Napló-archív Mennyi a tűzifa ára 2024-ben? – A tűzifa ára alapvetően a kereslet függvénye, de mint energiahordozó, mindig függ az éppen aktuális gáz, illetve villany világkereskedelmi és lakossági árától is. 2022-ben és 2023-ban meghatározó volt a kormány hatósági áras tűzifaprogramja, melynek kapcsán a lakosság maximált áron juthatott tűzifához és sok családban kiválthatták vele akár a gázfűtést is – ismertette a Haon-nak küldött válaszában az állami erdészet. A keménylombos tűzifa „tő melletti” kiskereskedelmi bruttó ára erdei köbméterenként 2022 elején 23 ezer forint, 2022 őszén 33 ezer forint, a hatósági ár 30 forint volt. A tavaly év végi 35 ezer forintos ár az idei év tavaszára 30 ezer forintra csökkent. – Jelenleg a Nyírerdő Zrt-nél 25 ezer 400 forint a tűzifa ára, de ez a kereslet függvényében változik. Jelenleg 25-26 ezer forintba kerül átlagosan 1 erdei köbméter faanyag az erdőben, ahol a faanyagot termelték. Ezt még haza kell vinni, darabolni és hasítani szükséges, hogy meleget adó tüzelőanyag legyen – tudtuk meg a Nyírerdőtől.

