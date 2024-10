Az egyetemi képzéssel járó sokszínű, szerteágazó feladat sikeres teljesítésének egyik legfontosabb feltétele az oktatók és a hallgatók közötti partneri viszony. Ezt szem előtt tartva a TTK nagy hangsúlyt fektet a hallgatói kapcsolatokra is. Csont István, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnöke nyomatékosította: a hallgatók mindig szívesen vesznek részt a közös projektekben, például a beiskolázási programokban, a TTK Nyári Táborából is szervesen kiveszik részüket, amiként az egyéb kezdeményezésekben is partnerek. A DEHÖK vezetője szerint a jubileum az új célok kitűzésére is kiváló alkalmat ad, a hallgatók pedig készen állnak a további együttműködésre.

Díjakat is osztottak

Az ünnepi Kari Tanács-ülésen levetítettek egy, a kar jelenét bemutató kisfilmet, illetve a Könnyűzenei Intézet hallgatóinak előadása is színesítette az alkalmat.

A jubileumi évforduló alkalmából a TTK Pro Facultate díjat adományozott azon jelenlegi és korábbi oktatók, kutatók, dolgozók, és hallgatók részére, akik a kar érdekében hosszú időn keresztül tartós és kimagasló tevékenységet fejtettek ki, munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a fejlődéshez. A 75. évfordulóhoz kapcsolódva életre hívták a Pro Meritis elismerést, melyben azon vállalati szakemberek, közéleti személyiségek részesültek, akik tevékenységükkel meghatározó mértékben segítették a kar eredményes oktató- és kutatómunkáját.