Mint ismert, megújul a Vezér utcai tó környezete, ami nemcsak a környéken élőknek, hanem a városlakóknak is jó hír. A csütörtöki sajtótájékoztatón a Haon megtekinthette a kihelyezett elemeket, illetve betekintést nyerhetett a most épülő játszótéri munkálatokba. A sajtótájékoztatón ráadásul arról is kaptunk információt, mikor állítják fel a legújabb traffiboxot Debrecenben. Augusztusban portálunk érdeklődésére az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata arról tájékoztatott, hogy Hajdú-Bihar vármegyében 6 darab traffibox található, ebből öt Debrecenben, egy Berettyóújfaluban. Ez a szám azonban hamarosan gyarapodni fog a cívisvárosban.

Az új traffibox a Vezér utca és a Szabó Lőrinc utca sarkán lesz kihelyezve

Forrás: Czinege Melinda

Hol van traffibox Debrecenben?

Katona Erzsébet önkormányzati képviselő csütörtökön a Vezér utcai tó partján kiemelte, november első, vagy második hetében a Szabó Lőrinc és a Vezér utca sarkán is felállítanak egy traffiboxot, mivel nagyon sok jelzés érkezett az ott lakóktól, hogy száguldoznak az autósok.

Tehát heteken belül nem 6, hanem 8 traffibox lesz kihelyezve Debrecenben, ugyanis rövid időn belül a Tócópart utcában is felállítanak egy traffiboxot, amiről Széles Diána alpolgármester közösségi oldalán tájékozódhattunk.