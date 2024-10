Kitért arra is, hogy a mai diákoknak figyelembe kell venni a munkaerőpiaci igényeket. Úgy véli, manapság lényegesen több munkalehetőség van Debrecenben, mint évtizedekkel ezelőtt. Egyúttal felhívta a gyerekek figyelmét arra is, hogy a mesterséges intelligencia fejlődésével a jövőben bizonyos szakmák megszűnhetnek, míg más pozíciók létrejöhetnek, így ezt a hatást is érdemes figyelembe venniük.

A rendhagyó osztályfőnöki órán a diákokat interaktív kommunikációra buzdították

Forrás: Czinege Melinda

Aranyi Imre, a Fazekas Mihály Gimnázium igazgatója és a Debreceni Tankerületi Központ munkaközösségének vezetője megnyugtatta a diákokat, a Hatvani István pedagógusai kellőképpen felkészítik őket arra, hogy bármelyik középiskolába nyugodtan jelentkezzenek. Mint fogalmazott, a SuliFórummal a döntést szeretnék megkönnyíteni, ahol majd az intézmények diákjaival beszélgethetnek arról, miért lehet jó választás az adott iskola.

Úgy véli, Debrecen kiváló karrierlehetőségeket kínál, azonban odáig el kell jutni a középiskolai, esetleg a felsőfokú tanulmányok révén. Mint mondta, előfordul, hogy a kiválasztott cél változni fog, erre kiváló lehetőségnek tartja a gimnáziumokat, így négy-öt év után hozhatják meg majd a tanulók azt a döntést, hogy melyik egyetemre jelentkezzenek.

Az osztályfőnöki órán egykori hatvanis diákok is részt vettek, akik jelenleg Debrecen különböző középiskoláiban végzik tanulmányaikat. Ők arról beszéltek, mit jelent számukra jelenlegi iskolájuk közössége, megosztották élményeiket, és arról is beszámoltak, hogyan alakították ki bennük a középiskolás évek a jövőbeli céljaikat.

Barcsa Lajos reményét fejezte ki, hogy tanulmányaik végeztével Debrecenben képzelik el jövőjüket a Hatvani István jelenleg nyolcadikosai, ezért mindannyiuknak egy-egy Debrecen feliratú tornazsákot adott át, mely erősítheti a városhoz való kötődésüket.