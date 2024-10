Együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem Tiszafüred önkormányzatával szerda délelőtt. A Tisza-tó fővárosaként aposztrofált település gazdasági és turisztikai fejlesztése mellett fókuszba kerülnek a kutatások is a tervek szerint, mint azt megtudtuk az ünnepélyes aláírást megelőzően. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora arról beszélt, hogy meglehetősen sok tapasztalattal rendelkezik az egyetem, melyek jól felépített együttműködés mentén hatékonyan tudnak működni. Úgy véli, sok kérdés merül fel a Tisza-tó körül (mint a biodiverzitás és vízgazdálkodás), ami megoldásra vár, illetve meg kell említeni a turizmus és vendéglátást is, mint ágazatot, hiszen ennek magas szintre való fejlesztéséért is szövetkeznek a felek.

Ünnepélyes keretek között számoltak be a vezetők a Tisza-tóval kapcsolatos együttműködés részleteiről

Forrás: Kiss Annamarie

A Tisza-tóval kapcsolatos kutatás újabb lendületet adhatnak Tiszafürednek

Ez az együttműködés óriási lehetőség a városunk és a Tisza-tó számára is. Új kihívásokkal kell szembenézni, nemcsak az önkormányzatnak, hanem a tó fenntarthatóságában, működtetésében résztvevő szerveknek is. Mindezt úgy szeretnénk kezelni, hogy közben nem veszélyeztetjük a Tisza-tó ökoszisztémáját, ezért van szükség a Debreceni Egyetemre

– fogalmazott Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere. Arra is utalt, hogy a Tisza-tó fővárosának lenni nagy felelősséggel jár, mert meg kell szervezni a térség turizmusát, a gazdaságát, illetve sport- és kulturális életét, és ez nagy feladat. Pláne, hogy elmondása szerint egyre többen figyelnek fel a Tisza-tóra, és robbanásszerű fejlődés előtt áll a beruházók és az érdeklődők magas száma miatt.

A Debreceni Egyetem Tisza-tó körüli kutatásainak köszönhetően fellendülhet Tiszafüred gazdasága és turizmusa – többek között erről is beszéltek a felek

Forrás: Kiss Annamarie

A Debreceni Egyetem kutatóbázist létesít Tiszafüreden

A polgármester hangsúlyozta, céljuk megelőzni azokat a problémákat, amelyek más tavaknál felszínre jöttek, mint például a vízminőség romlása, vagy az ökoszisztéma felborulása.

Úgy szeretnénk megvalósítani ezeket a fejlesztéseket, hogy közben fókuszban marad a klíma- és a környezetvédelem, ehhez pedig szükségünk van egy olyan kutatóintézetre, amely folyamatos méréseket végez a Tisza-tónál, és segítik a tó gazdálkodásával foglalkozó szervek működését

– fejezte ki szándékát.