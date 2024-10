– A leköszönő polgármester asszonytól megkaptam minden információt, együttműködő volt az átadás-átvételben. Úgy látom, egy viszonylag stabil gazdasági háttérrel rendelkező önkormányzat vezetését vehetjük át, a számlák rendezve, és csupán egy éven belüli hitelállomány van. Az intézményeknek megvan a pénze, a normatív támogatást megfelelően használják fel, a vezetők jó gazda módjára irányítják az intézményeik munkáját. A polgármesteri hivatalban egy nagyon jó szakmai apparátus dolgozik. A középületek jó állapotban vannak. Az idősek háza épületfelújításánál van egy tervmódosítás, az a pályázatból visszatartott 10 millió forintból befejeződik a hónap végéig.

Aggaszt azonban a 100 százalékban önkormányzati tulajdonú társaság által üzemeltetett homoktövisüzem működése. A felmondási idejét töltő ügyvezető beszámolójából számomra az derült ki, hogy ott komoly gondok lehetnek.

Rengeteg homoktövis terem, kevés a tárolási lehetőség. Bérgyártást is lehetne végezni. Mindenképpen tőkebevonásra lesz szükség. Erre lennének befektetők, akik pénzt szánnak az üzemre úgy, hogy az más élelmiszer feldolgozására is alkalmas legyen. A faluban hosszabb távon javítani kell az utak állapotát, most négy olyan utca van, ahol az időjárástól függetlenül nehéz a közlekedés. Az útépítés a falu anyagi helyzete miatt csak önerő nélküli vagy nagyon kevés önerőt igénylő pályázati pénzekből lehet megvalósítani. Az önkormányzat saját bevételeinek növelése érdekében épületet szeretnénk vállalkozásoknak bérbe adni. Már van jelentkező olyan szolgáltatás végzésére, amilyen még nincs Tetétlenen. Fontos a lecsúszóban lévő lakosság felzárkóztatása. A közrendet, közbiztonságot egy komoly polgárőrség létrehozásával erősítenénk; ez annál is inkább fontos, mert mi is küzdünk a drogproblémával, amit a hatóságok segítségével lehet csak rendezni. Szeretnénk bővíteni a bentlakásos idősek házát, erősítenénk az időseket ellátó házi beteggondozást. Fontos lenne a felzárkóztató programban a népkonyha elindítása, főleg a gyerekek, idősek miatt.

Összességében olyan önkormányzatot szeretnék, ahová bátran bejöhetnek az emberek, lakossági fórumot pedig már októberben tartok, hogy megismerjék a tetétleniek, milyen kondíciókkal vettem át az önkormányzat vezetését. A fejlesztéseket a pályázati lehetőségek határozzák majd meg, ebben is számítunk Bodó Sándor országgyűlési képviselő támogatására. Fiatalok letelepedését segítenénk; élhető, lakosságát megtartó települést szeretnék építeni, ahol sok ügyben nem pénzzel, hanem szervezéssel, odafigyeléssel lehet pozitívan változtatni

– sorolta az előtte álló feladatokat Bőr Ferenc Attiláné.