Sokan keresték meg a nyíracsádi polgármestert azzal kapcsolatban, hogy igénybe vennék a temető kapuját is, mint bejáratot, nem csak a „kis” ajtót – erről maga a település vezetője, Bródi Róbert számolt be Nyíracsád közösségi oldalán. Mint a posztban írja, próba jelleggel a kaput is használhatják a látogatók, és nem kell engedélyt kérni a gondnoktól, ha autóval szeretnének behajtani a temető területére.

Biztonságos közlekedésre szólítja fel a temető látogatóit az önkormányzat

Azonban felhívja a figyelmet, hogy az volna a szerencsés, ha ezzel a lehetőséggel csak erősen indokolt esetben élnének az emberek (pl. mozgáskorlátozottak bevitele vagy nagyobb tárgy mozgatása esetén).

A valószínűleg megnövekedő forgalom okán azt kéri a polgármester, hogy mindenki fokozott óvatossággal vezessen a biztonságos közlekedés, a balesetek megelőzése és a síremlékek állagmegóvása érdekében.

– Amennyiben a rendszer jól fog működni, és nem tapasztalunk jelentős mértékű forgalomnövekedést, indokolatlan behajtást, akkor állandó marad a nyitva tartás – hangsúlyozza Bródi Róbert.