Október vége felé már sokakat foglalkoztat, mikor is érdemes téli gumira váltani. Téligumi-csere előtt azonban annak érdemes utánajárni, milyen abroncsok közül válogathatunk. A közelmúltban megjelent egy cikk a Travelón, amiben az olvasható, hogy egyes európai országokban súlyos bírságot szabnak ki arra az autósra, aki nem tartja be az abroncsokra vonatkozó szabályokat. Éppen ezért nem meglepő, hogy hazánkban is sokakban felvetődött a kérdés: vajon Magyarországon életbe lép-e új törvény a gumiabroncsok használatával kapcsolatban? Horváth István debreceni szerviztulajdonos a Haonnal megosztotta, hazánkban minden marad úgy, ahogyan eddig, semmiféle változástól nem kell tartanunk. Romániában és Ausztriában is használhatunk négyévszakos gumit, azonban, ha balesetet okozunk, akkor ez súlyosbító körülménynek számít.

Horváth István a téli gumi cseréje kapcsán a biztonság fontosságára figyelmeztetett

Fotó: Molnár Péter

A téli gumi cseréje: mikor kell váltani?

– Ideális időpont nincs az időjárás kiszámíthatatlansága miatt. Úgy tartjuk, hogy amennyiben tartósan 7 Celsius-fok alá esik a hőmérséklet, akkor érdemes cselekedni és megválni a nyári abroncsoktól. Ez várhatóan pár hét múlva, november közepe, vége felé be fog következni. Azért még annyira hideg nincs, hogy rohanni kelljen az autószervizekbe, reggel 8 óra körül 6-7 fokot mérünk, utána pedig hamar felkúszik a hőmérő higanyszála 10-12 fokra – fejtette ki Horváth István. Érdeklődésünkre elmondta, az ügyfelei mindössze 5 százaléka választja a négyévszakos gumit.

Mint rámutatott, a négyévszakos gumikon megtalálhatók a téli abroncsokra jellemző lamellák, de vannak összefüggő mintablokkok is rajtuk, amik a nyári útviszonyok között nyújthatnak megfelelő tapadást. Kiemelte, csak kisebb távú utazásokra javasolja a négyévszakos megoldást, azaz városon belül, vagy munkahely eléréséhez.

A négyévszakos gumi arra van kitalálva, hogy minden évszakra megfelelő legyen, de igazából egyikre sem teljesen alkalmas. Nem tudja azt a maximális tapadási teljesítményt nyújtani, mint egy kifejezetten télre vagy nyárra gyártott gumi. Éppen ezért extrém körülmények között, például fagyos úton, hóban, ónos esőben nem célszerű ezekkel az abroncsokkal közlekedni, mivel nagyon balesetveszélyes. A biztonságos közlekedés egyik alapja, hogy évszakhoz megfelelő abroncsot válasszunk

– hangsúlyozta Horváth István. Leszögezte: nincs univerzális gumiabroncs!