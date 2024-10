A turizmus fejlesztését célzó intézkedéscsomagot jelentett be Nagy Márton gazdasági miniszter október 14-én. A programpontok tartalmazzák többek közt a rövid távú lakáskiadás vagy épp az idegenvezetési tevékenység szabályozását, a digitális SZÉP-kártya fejlesztését, illetve ezentúl adómentesen adható állatkerti belépő béren kívüli juttatásként. Több, a fővárosra érvényes – például a budapesti bulinegyedet vagy az Airbnb-t érintő – intézkedésen túl szerepelnek a vendéglátás egészére ható módosítások is. Ilyen például az a rendelkezés, mellyel kötelezővé tennék a készpénzmentes borravaló elfogadásának lehetőségét, valamint a szervizdíjat 12 százalékban maximalizálnák. A miniszter ezt a döntést azzal indokolta, hogy míg a szervizdíjat a legtöbb esetben a vállalkozó tartja meg, a borravaló a felszolgálókat illeti, így ezeket külön kell választani. A részletszabályok egyelőre nem ismertek, Nagy Márton azonban előre bocsátotta, a kártyás borravaló elfogadását technikailag a bankoknak kell rendezniük.

A pincérek fizetésének nagy részét gyakran a szervizdíj vagy a borravaló teszi ki

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A készpénzes borravaló bevált

Debreceni vendéglátósokat kérdeztünk arról, milyen hatása lehet a szervizdíj maximalizásának és a kártyás borravaló bevezetésének a szektorra. Elsőként Barabás Zoltánt, a Barabás Étterem tulajdonosát kerestük meg, hogy véleményezze a tervezett módosításokat. A vállalkozó úgy látja, a rendelkezésnek nem lesz pozitív hozadéka egyik oldal számára sem. Szerinte csak hátrányt jelent a vendéglátóhelyeknek, hogy egy újabb lehetőséget szűkítenek be. Az az álláspontja, hogy a piac dönti el, ki melyik szolgáltatást veszi igénybe. Ha megfelelőnek találják a helyet és a szolgáltatást, akár 15-20 százalékos szervizdíjat is szívesen fizetnek ki a vendégek, ha pedig nem, akkor a 12 százalékot sem fogják örömmel megfizetni. Véleménye szerint a pincérek akkor járnának jól, ha a korábbi szemléletet követnék a vendégek, és zsebből adnák oda a borravalót, ha úgy érzik, minőségi kiszolgálásban részesültek. Annál is inkább, mert így az nem adóköteles jövedelem a pincérek számára.