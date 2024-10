Újból ellepték az érdeklődők és a kiállítók a Kabos Endre Városi Sportcsarnokot. A Számadó Napok után pályaválasztási kiállításnak ad otthont Berettyóújfalu a SzakmaTúra 2024-es felvonásának köszönhetően, mely temérdek továbbtanulási és karrierlehetőséget kínál a diákok számára. Stábunk is ellátogatott a szerda reggel elstartoló eseményre, ahol kicsit beszélgettünk is a fiatalokkal arról, hogy mit tanulnak jelenleg, és milyen jövőképet vizionálnak maguknak.

SzakmaTúra 2024: már reggel rengetegen voltak a berettyóújfalui sportcsarnokban

Forrás: Czinege Melinda

SzakmaTúra 2024: nagyon nagy igény van a szakmailag jól képzett munkaerőre

Alig léptük át a bejárati ajtó küszöbét, a nagy nyüzsgés közepette szinte utat kellett törni, hogy odaférjünk a színpad közelébe, ahol a vezetők készülődtek a megnyitóhoz. Kisvártatva Vitányi István országgyűlési képviselő köszöntötte először a megjelenteket, s némi humorral megjegyezte, ha az ő idejében hasonló rendezvénnyel segítettek volna a tanulóknak pályát választani, ő azóta már lehet űrhajós lenne – utalt ezzel a SzakmaTúra színvonalára és jelentőségére.

A duális képzést azért emelném ki, mert közben meg lehet szeretni az adott munkahelyet, ahol később akár szerződést is köthetnek a felek. Ráadásul, elérhetővé válik az ingyenes jogosítvány, ami azt gondolom, óriási lehetőség. Ma nagyon nagy szükség van a szakmailag jól képzett munkaerőre

– mondta, majd hozzátette, az említett pályaválasztási kiállítás szervezői három turnust is fogadnak szerdán, szóval tényleg rengeteg diák tájékozódhat a szakmákkal kapcsolatban.

A szakmatanulás és a duális képzés előnyeiről beszélt Vitányi István

Forrás: Czinege Melinda

– Akár polgármesteri vagy vármegyei közgyűlési elnöki pozíciót is tudnak majd választani 2029-ben azok a fiatalok, akik most itt vannak – vetítette előre beszédében Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat elnöke. Rávilágított, az alfa generáció komoly kihívások előtt áll a rájuk zúduló információmennyiség miatt, melyekből ki kell szűrni az érdemi, pozitív dolgokat. Úgy véli, érdemes a diákoknak bízni magukban, illetve azokban is, akik tudást adhatnak át nekik – ennek pedig az lehet az eredménye, hogy Hajdú-Bihar vármegye versenyképes, biztonságot garantáló munkahelyein dolgozhatnak majd.