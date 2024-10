Womanext: A siker szépsége, a szépség sikere címmel rendeztek beszélgetést a VII. Magdafeszt részeként a Csokonai Színházban. Az est meghívottja Bánfalvy Ágnes színésznő volt, aki Torma Piroskát játszotta az Abigél című filmben.

A művésszel Porkoláb Gyöngyi, a Womanext Üzleti Klub vezetője, a Magda, a Szabó című színdarab producere beszélgetett – olvasható a Womanext közösségi oldalán.

Bánfalvy Ágnes és Porkoláb Gyöngyi beszélgettek a Szabó Magda emlékére rendezett est során

Forrás: Bölcskei Zsófia

Mint írták, az Abigél című filmet 46 évvel ezelőtt forgatták. Az azóta eltelt időben a szereplők rengeteg filmes és színházi produkcióban szerepeltek, Bánfalvy Ágit mégis Torma Piroska karakterével azonosítják, Tormázzák. A beszélgetés során kiderült, hogyan éli ezt meg a mindennapokban, érez-e felelősséget, küldetést a szerep kapcsán Szabó Magda munkásságának hirdetésében. Sok izgalmas kulisszatitok és személyes történet mellett többek között ezekre a kérdésekre is válaszokat kaphattak a résztvevők.

Az est résztvevői, szervezői

Forrás: Bölcskei Zsófia-archív

Az este során sok belsőséges információt tudhattak meg az érdeklődők az Abigél forgatásáról. Szó volt arról, milyen volt huszonévesen 17 éves tinédzserré válni, valamint arról, hogyan viccelte meg Torma társait és a stáb tagjait.

Talán emiatt, talán nem, de Torma nem a szomorú árva lány karakter lett, hanem az, aki mindennek örül, aki mindenben a jó oldalt látja meg. Valójában így keltette életre a karaktert.

Kiderült, hogy a forgatáson Szabó Magda is tett-vett, olyankor kicsit minden megállt. Az azóta eltelt időben folyamatosan vissza-vissza tért Szabó Magda az életébe és örömmel jelentette be, hogy most ősszel elkezdték az Abigél színdarab olvasópróbáit is.