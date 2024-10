Ahogy sárgulnak a levelek, és beköszönt az ősz, egyúttal azt is jelenti, hogy elkezdődik a sütőtökőrület a gasztronómiában és a hagyományokat illetően is, gondolva például a halloweenre. És hát nem is csoda, hogy az egyébként A-, B1-, B2-, C- és E-vitaminban gazdag zöldség nagyon népszerű, mert pofonegyszerű módon lehet belőle nagyszerű ételeket készíteni. Lévén, hogy erre a hétre esett az élelmezési világnap, elindult a Haon stábja Hajdúszoboszlóra egy jó receptért, ahol az Alma dűlő egyik kapuja mögött várt minket Sándor Fanni kertje, és az általa termesztett rengeteg sütőtök. Természetesen nemcsak csodáltuk azokat, hanem különféle fogásokat is kóstoltunk, és természetesen hoztunk sütőtökös receptet is.

Sándor Fanni osztott meg velünk néhány sütőtökös receptet

Forrás: Molnár Péter

Slágerzöldség a sütőtök Fanni kertjében: tonnaszámra terem

Alig álltunk be az autóval, először Fanni, majd két bolyhos, koromfekete házőrző fogadott minket, melyek gyorsan kimutatták kíváncsiságuk és szeretetük jelét. Séta közben megpillantottunk egy raklapnyi, gyönyörű tököt. – Ettől sokkal több is volt már – mondta Fanni, majd kifejtette, hogy nemrégiben rendezte meg a Tök jó bulit hajdúszoboszlói kertjében, ahol nevéből adódóan a sütőtök köré szerveződött az esemény. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy körülbelül másfél-két tonna tököt tároltak akkor az udvaron.

Persze, nem egy átlagos kertben terem meg ekkora mennyiség: főszereplőnk már a harmadik generációt képviseli családjában, mely mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik.

A szüleim 1999 óta foglalkoznak zöldségtermesztéssel, fóliasátorban kezdték, majd 2011-től kaptak engedélyt tönkölybúza termesztésére. Ami engem illet, úgy nőttem fel, hogy ez vett körül, így 2018 nyarán ültettem be először fóliasátrat, majd később szabad földön is próbálkoztam, többek között sütőtökkel is. Majd 2020 elején arra gondoltam, hogy miért ne lehetne egy saját kertem, azóta paradicsomot, paprikát, újhagymát és hónapos retket (fóliasátorban), illetve borsót, tökféléket, salátát és káposztaféléket is termesztek (szabad földön), műtrágya- és vegyszermentesen

– osztotta meg velünk, és az is kiderült, hogy nagyszülei sokat segítenek, például az udvaron található kemence Fanni nagypapája keze munkája.