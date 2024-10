Diákokkal telt meg október 21-én, hétfőn reggel Debrecenben a Fórum. A gyanútlanul arra járó elsőre azt hihette, hogy valamilyen hiper-szuper-mega akció van az egyik üzletben, esetleg egy világsztár szolgálja ki a vásárlókat az egyik gyorsétteremben. A főbejáraton belépve és a –1. szintre tartva viszont már körvonalazódott, milyen eseményen vagyunk: a Debreceni Tankerületi Központ immár hatodik alkalommal rendezte meg a Suliválasztó Sulifórum elnevezésű, a diákok pályaorientációját segítő rendezvényét.

Nagy érdeklődés övezte idén is a Suliválasztó Sulifórum rendezvényét

Az este 18 óráig tartó programra a 7-8. évfolyamos diákokat várják, a helyszínre a Debreceni Tankerületi Központ és a Debreceni Szakképzési Centrum intézményei is kitelepültek. A középfokú tanulmányok előtt álló diákok így közvetlenebb formában, akár más diákok által is megismerkedhetnek a gimnáziumi, szakképzési, esetleg művészeti képzéseket nyújtó intézményekkel is.

Várja leendő diákjait az Ady-gimnázium és a Tóth Árpád Gimnázium is

Az Ady standja mellett beszélgető nyolcadikos diákoktól kérdeztük, van-e már konkrét elképzelésük a továbbtanulásra vonatkozóan, vagy esetleg most igyekeznek inspirációt találni. Volt, aki már konkrét szakot és iskolát jelölt meg, ahol folytatni szeretné tanulmányait, illetve határozott céljai is vannak egy adott hivatással kapcsolatban. Persze akadt olyan is, aki még bizonytalan, s a mostani rendezvényen gyűjti be az információkat.

Érdeklődő 7-8. évfolyamosok rengeteg kérdésre választ kaphattak a különböző iskolákkal kapcsolatban

Nálunk rendkívül sokszínű a képzési paletta, mindenki megtalálhatja magának azt a tagozatot, ahol a jövőjét megalapozó tudást megszerezheti. A képzések mellett pedig pezsgő a diákélet, nagyon jó a közösség

– mondta Viki, a Tóth Árpád Gimnázium tanulója. Elmondta, az iskolájában erős a nyelvi képzés is, amely – véleménye szerint – szintén nagy előnyt jelenthet a jövőben, még akkor is, ha az egyetemek időközben lazítottak a nyelvvizsgakövetelményeken.