Széles spektrumúnak és különlegesnek nevezte az együttműködést Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem (DE) rektora a szerdai eseményen. – Az onkológia, és különösen a radiológia területén amit ma a világ tud, arra a Debreceni Egyetem is képes. A GE HealthCare Magyarország Kft.-vel (GE HealthCare) közös munkánk lényege, hogy világszínvonalú sugárterápia kezelésekkel a betegek minél hamarabb meggyógyuljanak, ami az onkológiai ellátás következő szintjét jelenti – fogalmazta meg.

Szilvássy Zoltán a szerdai eseményen

Forrás: Czinege Melinda

Ben Newton, a GE HealthCare onkológiai modalitás vezérigazgatója arról beszélt, a cég miért a Debreceni Egyetemmel vállalt partnerséget. – Az egyetem nagy hírű és jelentős eredményekkel rendelkező intézmény, illetve kiválósági központ. A város és a régió egészségügyi ellátásban betöltött szerepe alapján egyértelmű választás volt, hogy a legjobbakkal dolgozzunk. Másodsorban osztjuk azt a megközelítést, ahogyan a daganatos betegek kezelését látjuk. Számuk folyamatosan növekszik az egész világon az életmódbeli változások miatt: a megnövekedett élettartam miatt egyre többeknek nő az esélye a megbetegedésre, ráadásul a fiatalabbak is egyre inkább érintettek. Úgy gondoljuk, ha időben és a megfelelő eszközökkel avatkozunk be, jelentős eredményeket érhetünk el nemcsak a gyógyításban, hanem a betegellátási folyamatok jobbá tételében is – fejtette ki.

Hozzátette, az együttműködés lehetőséget biztosít arra, hogy az eddiginél pontosabban határozzák meg a kezelési módokat, és jobban megértsék a betegség kialakulása mögött álló mechanizmusokat.

Ben Newton a partnerség okairól beszélt

Forrás: Czinege Melinda

– Több mérföldkőnek lehettünk tanúi a Debreceni Egyetemmel zajló integrációs folyamat alatt, melynek a legnagyobb nyertese a onkológia – adott hangot a vélekedésének Szabó Zoltán, a DE Klinikai Központjának elnöke. Szerinte a megállapodás további jelentős eredményekhez vezet, meglátása szerint a két elismert fél együttműködése a biztosíték, hogy újabb előrelépések történnek a terápiás tevékenységek továbbfejlesztésében.

Szabó Zoltán újabb mérföldkövekre számít

Forrás: Czinege Melinda

Az automatizált sugárterápia a hatékonyabb kezelések kulcsa

A felsőoktatási intézmény és a GE HealthCare közös munkájának a kezdetét Ferenczi Lehel, a GE HealthCare adat és analitikai igazgatója idézte fel. Mint elmondta, a cég hagyományosan Magyarországon fejlesztette már a kétezres évek óta a sugárterápiás eszközeit, amikor 2014-ben megcélozták a szintlépést, akkor kezdtek egyetemi partnert keresni. – Ekkor találkoztunk Kovács Árpáddal, a DE Klinikai Központ Onkoradiológiai Klinikájának igazgatójával. Meglátva a kiváló eszközöket és a rendelkezésre álló emberi erőforrásokat döntöttünk úgy, hogy a GE HealthCare új sugárterápiai vezérlőszoftverét és a vezérléshez használt eszközök tesztelését a Debreceni Egyetemmel végezzük el, hogy világszínvonalú megoldásokat tudjunk közösen fejleszteni – magyarázta.

Kifejtette, a termék neve Intelligens Sugárterápia, és mint a neve is sugallja, képes automatizálni a sugárterápia kezelés folyamatát az elejétől egészen a visszakövetésig.

– Erre azért is van szükség, mert jellemzően mindenhol egyre csökken az egészségügyi személyzet száma. A különböző rendszerek integrálásával az alkalmazás tudja helyettesíteni a szakembereket, ráadásul pontosabban és költséghatékonyabban állapítja meg, milyen kezelésre van szüksége a betegnek – tette hozzá.