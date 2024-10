Körülbelül egy éve figyeltünk fel a balmazújvárosi Fokos utcai lottózóra, azaz pontosabban a Facebook-oldalára. Mégpedig azért, mert időközönként az „orrunk alá dörgölnek” egy-egy nyertes Tippmix szelvényt, sorsjegyet, utóbbit már csak azért is meg kell említenünk, mert egy éve hatalmas összeg ütötte egy balmazújvárosi férfi markát, 85 millió forintot zsebelt be egy kaparósnak, és persze a szerencséjének köszönhetően. Azóta milliós nyereményről nem számoltak be a szóban forgó Facebook-oldalon, amit sorsjegyen nyertek voltak, azonban 100 ezret többen is kapartak az utóbbi hónapokban. No, de ne siessünk ennyire előre, ugyanis nemcsak szerencsés kezűek fordulnak meg a lottózóban, hanem olyanok is, akik igencsak értenek a sportfogadáshoz.

A sportfogadás mellett szívesen kaparnak is a balmazújvárosi lottózóban

Forrás: MW-archív

Sportfogadás vagy kaparós sorsjegy?

Június közepén megírtuk, lehetséges, hogy megtaláltuk a hónap Tippmix-királyát Balmazújvároson, ugyanis egy sportfogadó nem kevesebb, mint 550 ezer forintot nyert pontos tippjeinek köszönhetően. Augusztus 20-a után beszámoltunk arról, hogy pazarul kezdődött a hosszú hétvégéje egy szerencsés sportfogadónak Balmazújvároson, a Tippmix-császár 6 meccset játszott meg és hajszál híján mindegyikre jól tippelt, egyet kivéve. Ha az egyik meccsen – amire fogadott – nincs gólzápor, akkor 2,5 millió forintot zsebel be. De szomorkodásra nincs ok, hiszen így is megszázszorozta a befektetett összeget, ugyanis 6 ezer forintból nyert 600 ezret. A szelvényén mindenféle variáció szerepelt, fogadott gólokra, végkimenetelre és első félidőre is.

A fentebb leírtak alapján a Fokos utcai lottózó közösségi oldalára tehát megéri néha rápillantani, ha másért nem is, legalább azért, hogy gratuláljunk a szerencsés nyerteseknek. Most azonban egy nem várt dolgot jelentettek be: gyógyászati segédeszközt helyeztek el a lottózóban.