Csütörtök este újra sarki fény kúszott be a magyarországi égboltra, és bár az ország számos pontján jelenleg is felhős az idő, a jelenséget több helyről is észlelték már sötétedés óta. Az Időkép erről szóló cikkében azt írta, az első hullám este 7 óra körül érte el a maximumát, de az előrejelzések alapján egészen napkeltéig intenzív geomágneses aktivitás várható, így a hidegfront felhőzetének elvonultával várhatóan több helyről is megfigyelhető lesz a légköri látványosság. A sarki fényt az esti órákban Hajdú-Biharból is sikerült lefotózni, többek között például Debrecenből, a készítő szerint kb. 20.45-kor.

Sarki fény Debrecen fölött október 10-én este

Forrás: Facebook / Extrém időjárás- Észlelések / Derzsényi Gergő természetfotói

Nyírábrányból nézve néhány kóbor felhő fölött mutatta meg magát a jelenség:

A nyírábrányi sarki fény

Forrás: Facebook / Extrém időjárás- Észlelések

A Vega Csillagászati Egyesület hajdúsági területi klub hivatalos Facebook oldala pedig hajdúböszörményi és hajdúhadházi észlelésekről közölt fotókat.

És Hajdúszoboszlóról is ki lehetett szúrni a lilás fényt.

Volt, aki Szoboszlóóról észlelte

Forrás: Facebook / olvasói fotó

De hosszú még az éjszaka, minden bizonnyal lesz ezeknél jóval több észlelés is a vármegyéből, ha hinni lehet a fenti előrejelzésnek.

Nem ez az első őszi sarki fény Hajdú-Biharban

Idén ősszel egyébként ez már legalább a második alkalom, hogy sarki fényt sikerült lefotózni Hajdú-Biharban, szeptember közepén Püspökladánynál világított lilán az ég.