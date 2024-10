Október második hetében sem unatkoztunk, több fontos hírről is be kellett számolunk. Többek között megalakult a vármegyei közgyűlés, a korábbi kettő helyett egy alelnökkel. Majd október 10-én, csütörtökön a debreceni közgyűlés tagjai is letették esküjüket, az eseményre Gulyás Gergely is ellátogatott. Egy korszak azonban lezárul Debrecenben, a Roncsbár a közösségi oldalán közölte, hogy októberben várják már csak koncertekkel a bulizni vágyókat, a Fórum II. építése miatt vélhetően új helyre költöznek. A bezárásról itt írtunk.

Október végén bezár a Roncsbár

Forrás: Napló-archív

A Roncsbár bezár, a vásárok pedig egyre csak nyílnak

A hétvégén volt miből válogatni Debrecenben, a népszerű régiségvásár ismét sokakat vonzott, és egy új vásár is debütált a cívis városban. Első alkalommal rendezték meg szombaton és vasárnap a Debreceni Sokadalom névre keresztelt forgatagot, erről készült beszámolónkat sok-sok fotóval itt találják: