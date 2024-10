Hagyományőrző módon tér vissza; mostantól minden második évben megrendezik a konferenciát – jelentették be a csütörtöki, XX. Tiszántúli Agrártudományi Napokat megelőző sajtótájékoztatón, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán. Az esemény középpontjában a precíziós mezőgazdaság áll; olyan technológiai fejlesztések, innovációk, amelyekkel a mezőgazdaság hatékonyabb tud lenni, és emellett hozzájárulnak a környezetterhelés csökkentéséhez is. Az Intelligens megoldások a mezőgazdaságban alcímű konferencián 10 szekcióban egyebek mellett szó esik a mesterséges intelligencia alkalmazhatóságáról a mezőgazdaságban, a precíziós nemesítés innovatív lehetőségeiről, a körforgásos gazdálkodásról, továbbá a vízgazdálkodás aktualitásairól is.

A precíziós mezőgazdaság kapcsán szervezett szakmai program részleteiről a konferenciát megelőzően sajtótájékoztatón számolt be Nagy János (balról), Kakuszi-Széles Adrienn intézetvezető (Földhasznosítási, Műszaki és Precíziós Technológiai Intézet, DE MÉK), Stündl László és Harsányi Endre

Fotó: Kiss Annamarie

Karunk a mezőgazdaság, élelmiszeripar, környezet területén összefogóan végez oktatási és kutatási tevékenységet. Képzési portfóliónkkal meg tudunk felelni minden olyan igénynek, ami az élelmiszer- vagy agrárgazdaság bármely ágában szükséges tudásra vonatkozik

– mutatott rá Stündl László, a DE MÉK dékánja. – Minden képzésünkben megjelenik a fenntarthatóság, az erőforráskímélő technológiák használata, és az egészség szerepe, legyen szó emberről, növényről vagy állatról. Továbbá azok az okosmegoldások, amiről a mostani konferencia szól – tette hozzá.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az új technológiák, okosmegoldások nagy változást hoztak az oktatásban is, ennek jegyében a karon két éve egy országosan egyedülálló, precíziós mezőgazdasági Bsc alapszak indult.

– A mai nap ünnep a Debreceni Egyetem és a debreceni agrár-felsőoktatás számára is, mert egy olyan eredményről tudunk beszámolni, amire nemzetközi szinten is büszkék lehetünk. Mérföldkő is a XX. Tiszántúli Agrártudományi Napok, mert egy olyan együttműködés erősödik meg, ami Európában, de remélem, világviszonylatban is sikereket fog hozni – vetítette előre Nagy János, a kar professor emeritusa.

A precíziós mezőgazdaság mesterszak a világban is ritka

Elmondta, hogy áttekintették kontinensünkön és a tengeren túl is, milyen erőfeszítéseket tesznek az egyetemek az intelligens agrárium, a digitális agrárgazdaság megismertetésére. Oxfordban az élelmiszerlánc; Wyomingban az okos-, Illinoisban a digitális mezőgazdaság, továbbá Kaliforniában a szenzorok és a robotok állnak a képzések középpontjában. – Összesen két mesterkurzus van a világon, ahol a klíma hatása a mezőgazdaságra, illetve digitális mezőgazdaság témában lehet mesteroklevelet szerezni.

De egyetlen Bsc precíziós mezőgazdaság szak van, mégpedig a dél-dakotai állami egyetemen, mellyel a Debrecen Egyetem kétoldalú megállapodást kötött, és annak értelmében már elindítottunk egy hasonló szakot

– tudatta Nagy János.