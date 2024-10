Brutális, ami a Szatmári parkolóban történik nap mint nap, egymást érik az autók a reggeli és a délutáni csúcsban is – fakadt ki egy közelben lakó szerdán kora este a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban. A felháborodott lakó úgy véli, a túlzsúfolt parkoló helyzetén a Szoboszlói Úti Általános Iskola közelsége sem segít, hiszen szülők tucatjai használják tanítás előtt és után a Szoboszlói útból nyíló parkolót.

Brutális, ami ebben a debreceni parkolóban történik – fakadt ki a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja szerdán

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A bejegyzés létrehozója azt is sérelmezte, hogy nemcsak az ott élők, de még a bérlettel rendelkezők sem tudnak leparkolni gépjárműveikkel a nagy forgalom miatt.

Parkoló autók mindenfelé

A bejegyzésre néhány óra leforgása alatt kisebb kommentáradat indult el, többen is megszólítva érezték magukat a problémafelvetés kapcsán. Egy hozzászóló arra is felhívta a figyelmet, nemcsak a frekventált, Szoboszlói útból nyíló parkolóban nehézkes a közlekedés és a parkolás a csúcsforgalom idején, hanem a szomszédos utcákban is.

Ha ott már nem férnek el, jönnek a Keleti sorra...Nem győzöm őket zavarászni! Ide állnak a cég bejárata elé, persze úgy, hogy egy busz nehogy be tudjon fordulni a telephelyre, ráadásul a teherporta főbejárata elé is parkolnak!

– osztotta meg egy férfi. Azt is elárulta, többször is meggyűlt már a baja az útban leparkoló autósokkal:

Őket nem érdekli, mondván, szülői értekezletre kell mennie az iskolába. Ekkor közlöm velük, hogy ez esetben nyugodtan hagyja itt az autót, nemsokára majd elszállítja a közterület felügyelet

– írta.

Mások a közeli parkoló különös helyzetét sem hagyták szó nélkül, mondván, közterületi jellegéből adódóan nemcsak a bérlettel rendelkezők használhatják, hanem bárki, aki csak szeretné. A helyzet mindenesetre valóban nem egyszerű, de némi türelemmel, megértéssel és kölcsönös tisztelettel feltehetően jó része elkerülhető lenne ezeknek a konfliktusos közlekedési helyzeteknek.