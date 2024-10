Korábban megszokhattuk már, hogy Debrecen nem a mintaparkolók városa. Több eset is volt már az elmúlt időszakban, amikor egymásnak okoztak dühítő pillanatokat a cívisvárosiak. Nemrég volt, hogy üzenetet is hagytak valakinek, de olyan parkoló is van, ahol többen szabálytalanul rakták le járműveiket. Talán még egy ezeknél is durvább parkolást vett észre egyik olvasónk pénteken Debrecenben. Az Auchan áruház parkolójában egy benzines autó 4 db, elektromos járműveknek szánt parkolóhelyet is elfoglalt. A különleges beállásról fotó is készült. Olvasónk szerint a járművezető azzal védekezett, hogy nem fért el máshol az utánfutójával. Felmerülhet a kérdés: csak egy újabb figyelmetlen sofőrt láthatunk, vagy a benzines-elektromos autóháború egy kinyilatkoztatását?

Íme, a nem mindennapi parkolás Debrecenben

Forrás: Haon/Olvasói fotó