Talán soha nem ettünk még ilyen kiválóan megálmodott hamburgert… Egy kissé hűvös péntek délelőttön a Püspökladányi BBQ séfjéhez, Berecz Attilához vezetett az utunk, aki nemrég a Szaft ’N Burger 2024-es versenyén járt a Nagyerdőn, Debrecenben. Nem hiába nevezett: a 23 fős profi mezőnyből hódította el az ország burgere címet, így adta magát, hogy kiderítsük, vajon „mit tud” az a bizonyos legjobb hamburger.

Berecz Attila séfé lett az ország burgere 2024-ben

Forrás: Kiss Annamarie

Az ország burgere 2024-ben Püspökladányban kapható

Alig fordultunk be az utcába, már egész távolról látszódott a felszálló füst, így nem is kellett házszám-keresés miatt bóklászni, sejtettük, hogy vendéglátónk ténykedik – és így is volt. Berecz Attila vígan sütögetett étterme előtt tűzpiros grilljén, épp a rendeléseken dolgozott, amikor kiszálltunk a kocsiból.

Gyors bemutatkozás után hamar bekopogtatott a jó hangulat és azzal együtt az étvágyunk is, Attila pedig mintha tudta volna előre, hogy így lesz… Elő is készítette a hozzávalókat két főre ahhoz a burgerhez, melyet idén az ország legjobbjának választottak meg Debrecenben, s közben jobban elmerültünk a részletekben.

Most már több mint 20 éve benne vagyok a gasztro világában, de közbiztonsági suliban kezdtem, kormány és testőr vonalon. A jog már nagyon nehéz volt, aztán végül vendéglátós iskolába mentem el, ott már az első főzésnél megvolt a sikerélmény. Aztán Pesten dolgoztam több fine dining étteremben is. Amikor lejöttünk Ladányba, a Covid idején egyik este feküdtem, és a Jóisten hangja szólt, hogy nyissak egy üzletet

– emlékezett vissza a kezdetekre Attila. Míg megforgatta a marhaszegyből készült húspogácsákat, azt is elmesélte, hogy az elején még barbecue-ételekkel kezdte, majd egyre többet kísérletezett, kizárólag nyílt lángon és faszénen.

Természetesen az ország burgere is nyílt lángon készül, ezen a fotón éppen a marhaszegyből készült húspogácsák sülnek

Forrás: Kiss Annamarie

Említettük a bevezetőben a Szaft ’N Burger hamburger sütő versenyt, ezen a ponton kapcsolódtunk rá.

Ezen a megmérettetésen nemcsak profi kategóriában lehet nevezni, hanem egyéni amatőr, csapat open, freestyle és junior mezőnyben is lehet próbálkozni. Attila kísérletei annyira jól sikerültek, hogy az első versenyen a freestyle-osok között egy robbanócukorkás bárányburgerrel robbant be az élmezőnybe. Aztán évről évre sikerült egyre feljebb jutnia, mígnem idén megnyerte a profi kategóriát, sőt, hamarosan nyolcéves(!) kisfia, Hunor a juniorok között szintén maga mögé utasított mindenkit (hamburgere alapvető ízvilágát saját maga álmodta meg).

De vajon mi a titok, hogy szinte mindig a legjobbak között végeznek Attila hamburgerei? – Megpróbálom ötvözni a streetfood és a bisztró vonalat, a szezonális alapanyagokat próbálom belepakolni a burgerekbe, meg a lekvárokat, csatnikat (amiket otthon készítek), barbecue húsokat is. Igyekszem úgy megcsinálni a hambikat, hogy minden komplex, kerek legyen – osztotta meg Attila sikere kulcsát.