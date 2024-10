Milyen az Oktoberfest? A világ egyik legnagyobb, több mint kétévszázados hagyományokkal rendelkező bajor ünnepe, amely mára már a világ minden táján ismert. S milyen az Oktoberfest Debrecen? Kicsit fiatalabb, nem Bajorország szívében született, nem is Münchenben tartják, de számos dologban találni hasonlóságot a nagytestvérrel.

Oktoberfest Debrecenben: csapra verték a sörös hordót, sorra töltötték a literes korsót

Forrás: Molnár Péter

Az Egyetem tér ad otthont október 3-5. között az első Oktoberfest Debrecen fesztiválnak. A szervezők igazi bajor életérzéssel, ínycsiklandó ételkülönlegességekkel, s természetesen minőségi sörökkel hirdették a rendezvényt. A délután kezdődő programokra érkezve az időjárás épp borongós, esős arcát mutatta, azonban a fesztivál sátrába lépve egy teljesen új hangulat vett bennünket körül. Sörpadok mellett ülő, nagy korsó sörökkel koccintó, perecet majszoló embereket lehetett látni mindenhol, köztük sokakat bajor népviseletben. Nehéz volt eldönteni, hogy még mindig a cívisvárosban vagyunk vagy egy időkapu repített el bennünket egészen Münchenig.

A literes korsó, az ételek, a zene, a hangulat mind-mind nagyon hasonló a németországi fesztiválhoz

– mondta az egyik asztaltársaság tagja. Mint megtudtuk, korábban volt a müncheni fesztiválon, s az első benyomásai eddig pozitívak az Oktoberfest Debrecen fesztiválról. A résztvevők között több német is volt, akik szintén elégedettségüket fejezték ki a szervezést és a hangulatot illetően.

Oktoberfest Debrecen: ahol a korsó is egyliteres!

Itthon jellemzően a fél literes korsó a szokás, így a bajor hagyományokban kevésbé jártasak meglepődhettek, amikor a kezükbe nyomtak a szokásosnál érezhetően nagyobb poharat, tele kiváló német malátából készült nektárral.

Meg tudnám szokni, hogy az egy korsó sör lényegében kettő, de azért fő az óvatosság. Egyébként kifejezetten szeretem a német söröket, van is itt a kedvenceim közül, ráadásul csapolva adják

– jegyezte meg egy férfi, akit épp az első kör kikérése közben kérdeztünk.

A bajor életérzést csak tovább fokozta, hogy például a helyi óriásvállalatok német kollégái is kilátogattak a fesztiválra, s közülük páran fel is öltötték a hagyományos bajor viseletet: bőrnadrágos, kockás inges, húzentrógeres férfiakat és bajor ruhában sétáló hölgyeket is lehetett látni szép számmal. A színpadon pedig a Szomori Fiúk zenekar játszotta a sramlit, amire többen táncra perdültek.