Most először voltam ilyen rendezvényen, mindenképpen pozitívnak értékelem, és nemcsak azért, mert nyertem. Rengeteg munkáltató volt jelen, akik érdekes lehetőségeket kínáltak. Korábban bankban dolgoztam, de mégsem egy ehhez illő szakma fogott meg elsőnek. Korábban is érdekelt a katonaság, azonban ez az érzés a Napló Állásbörze után még inkább felerősödött bennem. A Magyar Honvédségnek is volt egy standja a rendezvényen, sokat beszélgettem ott az emberekkel, és úgy döntöttem, ha nem is főállásban, de tartalékos katonának szívesen elmennék. Kaptam sok információt, elérhetőséget, és valószínűnek tartom, hogy élni fogok vele