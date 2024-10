Számos színes programmal ünnepelt szerdán a NYÍRERDŐ Zrt. Debreceni Erdészete a Nagyerdő napja alkalmából az erdei iskola udvarán. Az eseményen több tucat gyerek is részt vett, akik leginkább a vadászkutya bemutató iránt érdeklődtek, de különböző játékok, íjászkodás, kézműves foglalkozások is várták őket. Az eseményen elhangzott: arra emlékezünk, hogy 85 évvel ezelőtt, 1939. október 10-én a Nagyerdő északkeleti részén 31 hektárt védetté nyilvánítottak; a magyar Természetvédelmi Törzskönyv első tételeként jegyezték be ezt a területet és alább még öt kisebb darabot. A rendezvény a Nagyerdő Hetéhez kapcsolódott, amelyet ötödik alkalommal tartottak, számos szervezet együttműködésében. „Én a Nagyerdővel vagyok!” – ez az idei programsorozat jelmondata, ennek jegyében egy héten keresztül különféle rendezvényekkel igyekeznek felhívni a figyelmet a Nagyerdő értékeire, fontosságára. A NYÍRERDŐ Zrt. Debreceni Erdészetének képviselői büszkén emlékeztettek arra, hogy tavaly az Agrárminisztérium kezdeményezésére tartott szavazáson a Debreceni Nagyerdőt választották az ország legszebb erdejének.

A Nagyerdő napja a vadászkutyáknak is tetszett

Forrás: Czinege Melinda

A Nagyerdő napja alkalmából gyűltek össze

Gencsi Zoltán, a NYÍRERDŐ Zrt. szakreferense, az Országos Erdészeti Egyesület debreceni helyi csoportjának elnöke az eseményen felidézte a Nagyerdő történetének elmúlt 200 évét. Egészen visszanyúlt az 1820-as évek környékére, amikor a Nagyerdő északi részét egy Pallag felől érkező tűz leégette, majd kiemelte, a magától megújult erdőhöz azóta sem nyúltak hozzá, és úgy tudni, ez a legidősebb területe Debrecen ezen büszkeségének. Beszélt arról, hogyan került különböző szintű oltalom alá az erdő, az 1939. október 10-ei (éppen 85 éve történt) védetté nyilvánítástól az 1996-os erdőrekonstrukción át a 2020-as első Nagyerdő hetének megrendezéséig.

Majd arra is kitért Gencsi Zoltán, hogy 2023-ban a Civaqua-program keretében a Keleti-főcsatorna vize eljutott a Tócó völgyébe, és bízik abban, mihamarabb eléri a Nagyerdőt is. Az megemlékezést követően megkoszorúzták az erdei iskola udvarán található emlékoszlopot. A Haon érdeklődésére Gencsi Zoltán kifejtette, egy nagyon komoly mérföldkő volt az egész országban a koronavírus-járvány időszaka, hiszen azt a bezártságot, ami szorongást keltett az emberekben, egy dologgal lehetett feloldani, mégpedig a szabadban való kikapcsolódással.

Az erdő mindenki számára nyitott volt, ott az emberek tudták tartani a megfelelő távolságot. A karanténidőszak óta nem csökkent a Nagyerdő népszerűsége sem

– hangsúlyozta. Hozzátette, Magyarországon az erdők mindenki számára nyitottak.